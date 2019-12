La verdad de las 10 noticias falsas de EE. UU. más vistas en Facebook

Informe Avaaz

Joe Biden llama a los partidarios de Trump los "restos de la sociedad"



Esta noticia falsa se ubica en la posición 10 del listado de la organización Avaaz, que tuvo en cuenta las 20 'fake news' más virales en los últimos tres meses, por la preocupación de que en un año se viva la misma desinformación que se vivió en el 2016 en las elecciones del país norteamericano.



Efectivamente, con esta información no verificable, se nota que comienza la guerra sucia. Como aquella, que dice: "Con reminiscencias del infame comentario de Hillary Clinton de que los partidarios de Trump eran una 'canasta de deplorables', el ex vicepresidente proaborto Joe Biden hizo otra referencia negativa a los patrocinadores del presidente Donald Trump". La plataforma Lead Stories analizó los discursos del precandidato y no encontró esas referencias.