En la tarde del 19 de septiembre, hubo un sorpresivo anuncio de la periodista y corresponsal de noticias en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vilma Jay, quien se despidió del informativo, de sus compañeros y de todas las personas que la han seguido durante 10 años.

En su cuenta oficial de Instagram también quiso hacer un reconocimiento al canal y agradecer por la confianza que le brindaron durante este tiempo.



“Haber comenzado mi carrera profesional en 2012 al lado de un equipo extraordinario, como lo son ustedes, siempre será mi fortuna y mayor recompensa. Decirles gracias, es muy poco para toda la gratitud que tengo y tendré con cada uno desde el primer día hasta siempre. Me despido de la que fue mi escuela y casa durante 10 años: Noticias Caracol. Me regalaron una década increíble, llena de retos y aprendizajes invaluables que marcaron mi labor periodística”, escribió la periodista.



Asimismo, se mostró muy agradecida con el canal por permitirle "para prestar su voz y rostro en representación de toda la comunidad isleña".



"Vivir en una isla como San Andrés es un privilegio, un regalo del cielo del que vivo agradecida, orgullosa y contenta, sin embargo, soy consciente de todas las limitaciones que tenemos, esas limitaciones siempre nos llevan buscar nuevos destinos y desafíos más allá del mar", comentó.



Por otro lado, afirmó que su salida del noticiero es porque quiere emprender nuevos proyectos, además, no descartó la posibilidad de volver al noticiero o de encontrarse con ellos en un futuro.



“A mí me llegó ese momento de ir a cumplir otros sueños, a probarme en nuevos ambientes y actualizarme en conocimientos para oxigenarme y poder regresar recargada a la isla más adelante. Deseo que Dios me dé la oportunidad de volver a coincidir y conectarme nuevamente con el equipazo de Caracol Noticias en una próxima temporada. Prometo honrar cada enseñanza y el sello de rigurosidad, dedicación y servicio a la gente que caracteriza a este informativo donde quiera que vaya”, concluyó.

