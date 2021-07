Érika Zapata, de 'Noticias Caracol', contó cómo evitó que la robaran

Érika Zapata, corresponsal de 'Noticias Caracol', recibió múltiples elogios por parte de sus seguidores después de que subió una publicación en su cuenta de Instagram describiendo cómo evitó que un hombre la robara.

La publicación fue subida el pasado 14 de junio y estuvo acompañada con una imagen de un bolso negro marca Vélez.



"Un man dizque a atracarme. Ni me olió con el pique que metí. Lo dejé viendo un chispero. Nadie se roba mi bolso de chancera en mi presencia", escribió Zapata.



Varios internautas la han felicitado por su valentía y por tomarse el incidente con el toque de humor que, según algunos usuarios, siempre la ha caracterizado.



"Lo importante es que tu estás bien", "es una berraca", "bien hecho", "eres única, no cambies", "me encanta tu personalidad", "no vio venir que eras más rápido que él", fueron algunos de los comentarios que recibió.



Zapata, quien es reconocida por su marcado acento paisa, también fue noticia en las últimas semanas porque, el pasado 26 de junio, denunció en su cuenta de Twitter que estaban utilizando su identidad para robar.



“Ojo que están robando a mi nombre. Ni pido favores, ni plata, ni domicilios, ni vivo en Robledo y menos tengo esa ortografía del demonio”, escribió.



Acompañó el trino con imágenes de algunos mensajes que personas anónimas habían recibido, en los que supuestamente ella pedía domicilios y daba su dirección.



OJO que están robando a mi nombre. Ni pido favores, ni plata, ni domicilios, ni vivo en Robledo y menos, tengo esa ortografía del demonio. pic.twitter.com/P1QK4Qra57 — Érika Zapata (@ericayasmin4) June 26, 2021

Zapata contó en entrevista con 'W Radio' que es proveniente del corregimiento de Santa Elena, en Medellín. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Católica Luis Amigó y siempre ha sido una fiel apasionada por la labor periodística y la reportería.



Llegó a 'Noticias Caracol' en 2020, después de años de experiencia en medios regionales como 'Teleantioquia'.



Desde su llegada al canal, Zapata contó que, casi de inmediato, las personas empezaron a reconocerla en la calle por ser "una periodista que hablaba como el televidente".



Adicionalmente, también trabaja en 'La Finca de Hoy', programa de 'Caracol' que se emite por las mañanas y trata temas relacionados con el agro colombiano.

