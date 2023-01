El pasado 14 de enero fue la edición 71 de Miss Universe y los seguidores del concurso no quedaron precisamente contentos con lo sucedido.



Este año hubo varios cambios. Por ejemplo, el Top de semifinalistas se redujo a 16, luego a cinco candidatas y finalmente a tres, lo que limitó las posibilidades. Por esa razón algunas de las favoritas quedaron fuera (Tailandia, México, Filipinas e Italia, por ejemplo).

Así las cosas, el título se disputó entre Miss USA, República Dominicana y Venezuela. La ganadora fue R’Bonney Gabriel Nola, una diseñadora estadounidense de 28 años, quien por poco no logra asistir a la competencia, pues esa es la edad límite.



Sin embargo, su triunfo no fue del agrado de todos. Hay quienes reprochan que Colombia o Perú no avanzaran, así como quienes señalan que Venezuela merecía ser coronada Miss Universe.



Amanda Dudamel, de 23 años, representó con orgullo a su país y en cada salida lució impecable, aprovechando para promocionar también su marca sostenible, pues estudió diseño de modas en Milán.



No obstante, quedó como primera finalista.



Ella se ha mostrado feliz con el resultado y ya compartió con sus seguidores sus palabras de agradecimiento: “GRACIAS VENEZUELA, por acompañarme a soñar en GIGANTE! Y GRACIAS a todas las personas de distintos países alrededor del mundo que se sumaron a este camino de ilusión para vivir esta experiencia universal juntos y vibrar en un mismo pálpito durante una noche que recordaremos por el resto de nuestras vidas!! ESTE TRIUNFO ES DE TODOS”, escribió en su Instagram.

Pero hubo alguien que no aceptó lo sucedido y se trata del presidente Nicolás Maduro. En medio de una rueda de presa dijo: “Allá en Petare hace trabajo comunitario Amanda Dudamel, la Miss Universo, porque nos robaron el Miss Universo. No puede ser un robo como esos”.

ÚLTIMA HORA | Nicolás Maduro afirma que "nos robaron el Miss Universo": "Amanda Dudamel ganó de calle" (Video) https://t.co/Z6PMrqZMZY pic.twitter.com/3KK9wred0p — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 17, 2023

En efecto, la labor social de la joven, quien además es hija del ex futbolista y director técnico Rafael Dudamel, se ha enfocado en esta comunidad. De hecho, la capa que lució en su desfile en traje de baño fue decorada por niños de escasos recursos que habitan allí. Su objetivo fue promover un mensaje contra el abuso infantil.



“Soy cercana a los niños. Me encantan. Ellos tienen un significado amplio para mí, lo he vivido con mis hermanos más pequeños como ejemplo de respeto, disciplina y cuidado. Con @unparporunsueño me he sentido en la responsabilidad de cuidar a los niños de Petare y en los sectores de la comunidad donde hemos trabajado”, dijo en su momento.

