La disculpa de congresista que olvidó apagar su cámara mientras se duchaba

A través de sus redes sociales, la congresista del Perú, Norma Yarrow, se refirió a la polémica en ese país en la que se vio involucrada en los últimos días, luego de que se volviera viral el momento en el que se estaba duchando mientras estaba en una sesión virtual del parlamento.



"Está circulando un video mío donde se ve que estoy entrando a la ducha. Estaba en ese momento apuradísima (sic), saliendo, porque tenía una reunión en el hospital de Las Mercedes", aseguró Yarrow.



Las imágenes desataron una serie de memes, burlas y reacciones. "Lamentablemente se prendió la cámara. Pido las disculpas del caso", dijo la mujer.



Si, para los que han visto el video, soy yo y sinceramente pido las disculpas del caso, intentando hacer apurada doble función: alistarme para proseguir mis actividades en la región Lambayeque y, a la vez, seguir las incidencias de una comisión del Congreso. Esa es la verdad. pic.twitter.com/ro7TlUfAOQ — Norma Yarrow (@NormaYarrow4) September 15, 2021

Y agregó: "Estoy muy mortificada porque sé que esto ofende a muchas personas y a mi familia. No es que no quisiera trabajar, estaba atenta a la comisión; solo estaba ganando tiempo para salir para las inspecciones. No hay excusa. Simplemente quiero dejar claro que soy una persona consciente del error que he cometido".



