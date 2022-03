La actriz Nórida Rodríguez, de 54 años y quien es conocida por interpretar a la diabla 'Salomé' en la serie ‘Tentaciones’, ha preocupado a sus seguidores en las últimas horas debido a un video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que aparece recostada en una camilla de hospital y con una cánula en su brazo.



(Lea también: ¿Marc Anthony está saliendo con Miss Paraguay, Nadia Ferreira?).

Rodríguez, quien además participó en otras producciones como ‘Lola Calamidades’, ‘La mujer doble’ y ‘María Madrugada’, no dio detalles acerca de su estado de salud; sin embargo, escribió un sentido mensaje que acompañó el clip.



"No hay que dar nada por sentado. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Lo único real que poseemos es el tiempo presente", afirmó Rodríguez en la publicación.



Y agregó: "El hoy es el mayor regalo que podemos recibir, porque nos ofrece nuevas oportunidades de dar y recibir amor, de cambiar, de mejorar, de enmendar, de cerrar ciclos, de empezar de nuevo, de perdonar, de ser perdonado y de sanar".



Sus seguidores y colegas, por su parte, han comentado la publicación expresándole a Rodríguez sus mejores deseos. "Pronta recuperación Nona hermosa", le escribió la también actriz Cristina Umaña.



(Además: Yo me llamo Camilo Sesto sorprendió a sus vecinos en Quindío)

Cabe resaltar que, aunque Rodríguez no ha estado activa en el campo de la televisión en los últimos años, tiene una amplia trayectoria como actriz.



Su primera producción fue 'Pero sigo siendo el rey’, en la cual se destacó por su papel de 'Anselma'. Tras ello, participó en otras grandes telenovelas como ‘Lola Calamidades’ (1987) y ‘La mujer doble’ (1992), antes de llegar al elenco de 'Tentaciones'. Gracias a su papel en ‘María Madrugada’ (2003) ganó un Premio TVyNovelas en la categoría Mejor actriz antagónica.



Recientemente, es cofundadora y directora del Festival de Cine Verde de Barichara Festiver. Además, ha combinado la actuación con el activismo social haciendo parte de dos grandes campañas: ‘Quiero un circo sin animales’, de la ONG Anima Naturalis, y ‘Denunciando la gran minería en Colombia’, de la ONG Reclame.



(Siga leyendo: El emotivo canto de una niña en refugio ucraniano durante la invasión)

ELTIEMPO.COM