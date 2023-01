La inesperada muerte del actor 'Toto' Vega, oriundo de Vélez, Santander, el pasado 26 de septiembre de este año, tras terminar el Festival de Cine en Barichara ha hecho que su esposa, la actriz Nórida Rodríguez publique sentidos mensajes en sus redes sociales.

Ahora, que han pasado más de 3 meses del fallecimiento del actor, Rodríguez publicó en su cuenta de TikTok,un sentido video en el que expresa su profundo amor y tristeza, tras la partida de su esposo.



"Ya no estás aquí. Nunca más caminaremos de la mano, no desayunaremos juntos en la cama, ni bailaremos nuestra canción, no reiremos, ni planearemos, ni viajaremos, ni soñaremos , ni envececeremos juntos, ni tendremos navidades ni año nuevos", escribió en la descripción de la publicación.



La actriz deja ver una recopilación de videos donde muestra la ida a museos o simples caminatas de un viaje que está realizando. De fondo de escucha la canción 'Si tu no estás aquí de Rosana.



"Dejaste de existir en un instante y la vida se me llenó de 'nunca mases' y un solo para siempre que es tu permanente estar en mi sin ti, que me hace desear a diaro no estar más aqui", agregó.



Hasta el momento en el que se escribe esta nota, el 'post' tiene más de 38.000 me gusta y recoge 2.241 comentarios, donde sus amigos y fanáticos le expresan su solidaridad en este doloroso momento.