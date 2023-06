La productora Noor Alfallah tiene una relación con el actor Al Pacino desde hace más de un año. En 2022, fueron fotografiados por primera vez durante una cena romántica en abril. Ahora, la pareja espera un hijo.

La empresaria, de 29 años, es conocida en la prensa internacional por ser la hija de Fallah Alfallah, presidente de Q8 Capital Inc, una empresa multimillonaria de inversiones en Beverly Hills.

La mujer estudió cine y televisión en la Universidad de California (UCLA). Actualmente, es la vicepresidenta de la productora Lynda Obst, una de las compañías más grandes en la industria cinematográfica perteneciente a Sony.

La relación de Al Pacino y Alfallah ha estado en el ojo del huracán mediático, debido a la diferencia de edad que tienen. El actor, conocido por su papel en 'El Padrino', tiene 84 años y a su edad está esperando su cuarto hijo con Alfallah.

La noticia fue confirmada por el medio estadounidense 'TMZ' al asegurar que fuentes cercanas al actor habrían confirmado que la joven tiene ocho meses de embarazo

Cabe recordar que el protagonista de 'Perfume de mujer' tuvo sus dos primeros hijos con la actriz Beverly D'Angelo y el tercero con Jan Tarrant, una profesora de actuación alejada de los reflectores.

Noor Alfallah, ex de Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones



No es la primera vez que a la productora se le asocia con un hombre mayor. En 2017, tuvo un romance con el vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, cuando el intérprete tenía 74 años y ella apenas 22.

Una fuente cercana a Alfallah contó al sitio de noticias 'Page Six' que la joven "estaba acostumbrada a salir con hombres ricos y mayores".

La relación entre ambos recibió múltiples críticas, pues varios internautas tildaron a la joven de "cazafortunas" y "oportunistas". "No me importa nuestra edad. El corazón no sabe lo que ve, solo me importa lo que siente", dijo en su momento Alfallah para la revista '¡Hola!'.

Además, fue relacionada por tener un amorío secreto con el director de cine Clint Eastwood, de 93 años. Sin embargo, los rumores fueron desmentidos por la joven, quien aseguró que "solo eran amigos"



La pareja mantiene su relación discreta y no ha dado detalles a la prensa sobre el embarazo. No obstante, el representante de Al Pacino confirmó que la productora está esperando a su primer hijo.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO