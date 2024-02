Nomofobia: ¿qué es, cuáles son sus causas y consecuencias en la salud?

Con el gran auge de las redes sociales y las diferentes tecnologías en los últimos años, es común que millones de personas alrededor del mundo tengan a su alcance un dispositivo móvil y acceso a las diferentes plataformas.



Es habitual que desde los más pequeños de la casa utilicen el celular para entretenerse, sin embargo, cuando el uso de los dispositivos móviles es muy frecuente genera una dependencia, adicción o miedo que ha sido catalogada como ‘nomofobia’.

El Centro para el Tratamiento de Adicciones, conocido popularmente como Instituto NOA, menciona que la nomofobia es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil o sin conexión a internet. El término fue acuñado en 2009 en Reino Unido y proviene del anglicismo 'nomophobia' (“no-mobile-phone-phobia”).

Le puede interesar: Fobias: ¿qué son y en qué situaciones se presentan?

“Es una de las enfermedades del siglo XXI y está motivada por la tenencia de múltiples dispositivos móviles por familia en los últimos años. Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, de Reino Unido revelan que el 96% de las familias cuentan con al menos un teléfono móvil y que el 77% de las personas que acceden a internet lo hacen a través de este dispositivo electrónico”, dice el Centro para el Tratamiento de Adicciones.



El portal ‘Mejor con salud’ menciona que la nomofobia no se desarrolla de un día para otro, sino que es una consecuencia de determinados hábitos poco sanos como recurrir al celular cada vez que nos encontramos en una situación donde no nos sentimos cómodos.



Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud no ha catalogado la nomofobia como una patología mental, los expertos alertan de la creciente dependencia hacia este pequeño dispositivo electrónico desde la aparición de los smartphones.

Facebook Twitter Linkedin

La nomofobia, o miedo a estar sin móvil, puede generar ansiedad, depresión y aislamiento. Foto: iStock

¿Cuáles son las causas de la nomofobia?

De igual manera, el Centro para el Tratamiento de Adicciones menciona que la causa principal detrás de la nomofobia es la tendencia creciente en el uso de dispositivos móviles en edades cada vez más tempranas, ya que este trastorno es detectado principalmente en jóvenes o adolescentes.



De igual manera, el instituto experto en trastornos mentales menciona que la falta de la aceptación personal, problemas de autoestima o la frustración por situaciones de la vida real también suponen un factor de riesgo importante en la predisposición por sufrir nomofobia o adicción al móvil.

@alexaromero3188 Que es la Nomofobia?? - Es mucho mas común de lo que piensas. - Esta generando muchos problemas en nuestros niños. - Ante el riesgo de afectaciones psicológicas, es importante limitar el uso del celular… 👩🏼‍⚕️Neuróloga pediatra 🏥Clinica Santa Inés 🧠Torre 2 consultorio 121 ♬ More Than Winners - Spiritual Warfare Music Epic

También puede leer: 'Fomo': la fobia a no estar en todos los planes que afecta sobre todo a los jóvenes

Así mismo, se sabe que algunas de las principales consecuencias de padecer esta dependencia o fobia afectan sobre todo al plano social y al físico de quien lo sufre.

​

Adicional a lo anterior, las personas que presentan este tipo de trastorno empiezan a sentir una serie de síntomas como: dolores de cabeza y estómago, nerviosismo, ansiedad, ataques de pánico, taquicardias y trastornos de la personalidad, cuando no están cerca a un dispositivo móvil.



La BBC Salud menciona que una persona que pueda padecer de este problema puede llegar a presentar otros padecimientos derivados, como tener malos hábitos alimenticios, disminución del tiempo de descanso, aislamiento social, menor rendimiento tanto en los estudios como en el trabajo y mayor distracción, entre otros.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO