Nominado a los Premios Oscar: Cillian Murphy y el pacto de silencio con su esposa

La ceremonia se llevará a cabo en el Teatro Dolby en Los Ángeles, Estados Unidos, el domingo 10 de marzo, el ‘pre-show’ en el que se realizan las diferentes entrevistas iniciará a las 5 p.m., y la entrega de galardones será a las 6 p.m., en Colombia.

Aunque Cillian Murphy es uno de los favoritos de la edición número 96 de los Oscar, no se conoce mucho sobre su vida personal, específicamente de su esposa Yvonne McGuinness, con quien comparte poco más de 20 años de matrimonio.

El pacto de silencio entre Cillian Murphy y Yvonne McGuinness



La pareja de irlandeses se conoció en 1996 durante un concierto de la banda The Sons of Mr. Green Genes, de la cual Cillian Murphy era parte cumpliendo funciones como cantante, guitarrista y compositor, según ‘El Español’.

Tras sostener una relación de ocho años, Yvonne McGuinness y el actor contrajeron matrimonio en 2004, festejando con una ceremonia íntima, y en 2005 nació su hijo mayor Malachy Murphy, quien actualmente tiene 18 años. Dos años después llegó su descendiente menor Carrick Murphy.

La pareja se ha apoyado mutuamente en sus diferentes proyectos, ya que la esposa del artista tiene una carrera consolidada de artes visuales y una maestría del Royal College of Art de Londres. En su sitio web explica que en sus instalaciones se incorporan “películas, performance, elementos escultóricos y textiles, sonido y escritura”.

Cuando Cillian Murphy se encuentra fuera de casa por algún proyecto su esposa es quien se encarga de cuidar a sus hijos, por lo que en diversas ocasiones él ha resaltado el apoyo que le ha brindado: "Tengo una esposa increíble y no podría hacer esto sin ella y su comprensión", expresó el actor para ‘GQ’.

La pareja prefiera mantener su vida personal lejos de los reflectores, por esto es que Yvonne McGuinness tiene privadas a todas sus cuentas de redes sociales, mientras que el artista no cuenta con ninguna red social.

Por esta razón no suelen hablar de ellos en las entrevistas, pues tienen un pacto que deciden mantener: "Yvonne no habla de mí y yo no hablo de ella", según ‘El Español’. Además, Murphy le expresó a ‘Peolple’ que no siente algún interés por la fama: “Lo de la fama nunca fue un objetivo. Solo quiero mejorar”.

