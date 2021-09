El 'top' de los nombres más absurdos de bebés en Colombia y el mundo

La historia de 6 Martínez Medina la dio a conocer EL TIEMPO hace poco. El joven, de 19 años, nació en Santa Ana, Magdalena, y obtuvo ese nombre por ser el sexto hijo de sus padres.



‘6’ no es el único nombre particular en Colombia y el mundo. La creatividad se ha impuesto en varias familias.



Acá le contamos algunos de los nombres más insólitos.

Colombia

Eliz Yael y Kael Asaf

620.346 niños y niñas nacieron en Colombia durante 2020, de acuerdo con datos del DANE.



Entre los nombres más utilizados aparecen Luciana, Isabella, Salomé, Emmanuel y Emiliano, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Sin embargo, doce bebés, de los más de 620 mil, no cuentan con tocayo y hasta escribir o decir su nombre traería problemas.



Las niñas fueron registradas como:

- Eudy

- Liyi

- Daela

- Eliz Yael

- Gia Tanit

- Laia Milu

Por su parte, a los niños se les llamó como:

- Alcairo

- Braider

- Eferson

- Kael Asaf

- Leam Emir



- Max Müller (probablemente sus padres quisieron hacerle un homenaje al filósofo y lingüista alemán del siglo XIX quien se llamaba Friedrich Max Müller).



Así es la cédula de 6 Martínez Medina, con su nombre escrito como un número. Foto: 6 Martínez Medina

Darlisa e Iam Davi

Más denominaciones curiosas surgieron en 2019.



La Registraduría agrupó los siguientes registros en mujeres:



- Eglimar

- Riuna

- Noema (el diccionario de la Real Academia Española lo define así: “Pensamiento como contenido objetivo del pensar”. Un término filosófico que, al parecer, inspiró a los padres de la pequeña).

- Eymi Lee

- Oilda

- Okari

- Onely

- Darlisa.

De otro lado, en hombre se destacaron:

- Eliú

- Juny

- Ryan

- Yaro

- Iam Davi (¿Será que sus padres quisieron otorgarle un ‘toque americano’? Podría ser I am David).

- Ian Jair

- Nau Luis

- Yan Pool.

Valloleidys y Segundo Gaspar Patrocinio

Durante 2018 nacieron cerca de 650 mil colombianos, como recopila el DANE.



De nuevo, algunos de ellos tienen en su registro de nacimiento la casilla de nombre con palabras extrañas.



Para las mujeres:

- Valloleidys

- Annastacia Ammilee Lisa Kay.

- Yariangelis.

- Betsililiana.

- Bunkwaneywin.

- Johendriliannis Reinnibeth.

- Circuncisión (a esta pequeña la nombraron como el procedimiento que extirpa la piel que cubre la punta del miembro sexual de los hombres, como señala el portal de ‘Mayo Clinic’. ¿Por qué la llamaron así? Difícil saberlo).

- Jairliainnys

- Javircklelly

- Rhiannis Yeilimar Dislexis (las probabilidades de tocayo son mínimas).



Si usted quiere cambiarse el nombre, debe ir a la notaría donde reposa su registro civil. Foto: EL TIEMPO

Algunos hombres que nacieron en 2018 fueron denominados como:



- Masimiliano (¿Quedaría mal escrito? Podría ser Maximiliano).

- Abraham Giussepe de Jesús

- Shimunkezhu

- Segundo Gaspar Patrocinio

- Williams Sekdxij Braidson.

Más y más particulares nombres

En el país suele existir una más que curiosa ‘tradición’ de nombres únicos difíciles de leer y comprender. Para finalizar en Colombia, no sobra recordar algunos que la Registraduría ha agrupado como ‘extraños’ entre 2000 y 2014:



- Fais

- Egly

- Hohn

- Abisted

- Abeneiber

- Alfer Wali

- Ali Duvaam

- Ali Yunior

¿Todos ellos podrían cambiarse el nombre?

Por supuesto que sí. Tienen dos oportunidades para hacerlo: cuando son menores de edad o cuando superan los 18 años.



Para llevarlo a cabo deben dirigirse a la notaría donde reposa su registro civil. Allí realizan una escritura pública con el cambio de nombre y, finalmente, van a alguna sede de la Registraduría para procesar la nueva cédula o tarjeta de identidad.



El proceso cuesta alrededor de 50 mil pesos.



Usted tiene dos oportunidades para cambiar de nombre: cuando es menor de edad o cuando superó los 18 años. Foto: Registraduría.

Nombres raros fuera de Colombia

No es necesario dar una vuelta por el globo terráqueo para hallar nombres particulares, solo debemos enfocarnos en Huerta de Rey, un municipio de España.



De hecho, fue reconocido en el Libro de Guiness Records por ser el pueblo con los nombres más raros del mundo.



Se contaban 333 denominaciones particulares de sus habitantes durante 2010, según la ‘BBC’. El municipio no ha crecido demasiado. Para 2020 tenía 901 pobladores.



Firmo, Burgundófora Cancionila, Restitura, Virisima, Dulcardo, Cristeta, Canuta, Baraquisio, Anisia, Filadelfo, Evilasio, Hierónides, Clodoveo, Onesíforo, Crescenciano y muchos más residen allí.

El municipio español tiene 333 personas con nombres extraños. Foto: Página: huertaderey.es

Firmo

El señor ha tenido inconvenientes con la Policía. Un día salió sin su identificación y no le creían que se llamaba así.



“Yo firmaba 'Firmo' y el guardia no me creía. Me ponía otra multa. Yo le decía que era verdad, que me llamaba así. Al final, me dijo que fuera con mi DNI (cédula) y que si era verdad me perdonaba la multa. Llegué, puse 'Firmo'. Me decían: 'No vamos a terminar nunca’”, bromeó en entrevista con ‘El Mundo’.

Burgundófora Cancionila

La señora Burgundófora no ha encontrado tocaya.



“La primera vez todo el mundo se equivoca cuando pronuncia mi nombre. Yo les digo que me llamen Fori. Están pensando en proponerme para el Guinness como el nombre más raro” mencionó para la ‘BBC’ en su momento.



Filogenio

Tiene 74 años.



“Yo no tengo apodo, con mi nombre basta. Pero me llaman Filo. A todo el mundo le extraña mi nombre y preguntan: ¿cómo ha dicho? ¿perdón? Todo el día es así. Nunca lo escriben bien. Escriben Filogenio, Felogonio, Filogirio. Mi hermano se llama Auspici”, afirmó.

¿Por qué tienen estos nombres?

La historia de las nominaciones particulares de este municipio español se origina en el siglo XX, con el cartero del pueblo. No lograba entregar las encomiendas porque la mayoría de los pobladores tenían apellidos similares: Rica, Molinero, Gárate y Guerrero.

Como no podían cambiar los apellidos de las personas, Adolfo Moreno, secretario municipal de esa época, convenció a todos de poner nombres diferentes a los bebés.



Y se lo tomaron al pie de la letra.



Moreno se inspiró en el Santoral de la Iglesia Católica y del Martirologio Romano.



“Fue una idea brillante. Son nombres originales. Mi nombre me encanta. El día en que nací coincidió con ese santo”, dijo Hierónides Ranulfo, nieto del secretario municipal, a la ‘BBC’.



La curiosidad por los nombres eventuales fue mucho más allá: en Huerta del Rey se realizó el Encuentro Internacional de Nombres Raros, el 8 de agosto de 2008, y con ello lograron el puesto en el Récord Guinness.

