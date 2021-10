Bill Gates como 'Guille Puertas' y otros nombres de famosos traducidos

El mundo de la farándula agrupa a cientos de personas que se destacan en la música, el arte, la televisión, las redes sociales y más. Muchos de ellos adquirieron un nombre artístico para identificarse mejor con sus seguidores o fanáticos.



¿Se ha imaginado cómo sonaría Tom Cruise, Natalie Portman, Stevie Wonder, Steve Jobs o Tina Turner ‘españolizados’? Es decir: si se tradujeran sus nombres en sentido literal a nuestra lengua.

A continuación, algunas de las denominaciones que seguro le podrían sacar una sonrisa.

Will Smith como Guillermo Herrero

El actor, reconocido entre otras producciones por ‘El príncipe del rap’, cambia de manera radical en nuestra lengua.



‘Will’ es una abreviación de William que se lee en español como Guillermo. Por su parte, el apellido quiere decir herrero o forjador.

El actor ha aparecido en 'Hombres de negro'. Foto: Efe

‘Guillermo Herrero’ ha sido nominado a dos Premios Óscar y ha ganado cuatro Grammy. Su más reciente aparición en la pantalla grande fue en la cinta ‘Bad Boys for Life’, aunque también ha protagonizado ‘Hombres de negro’.



Morgan Freeman como Morgan Hombre Libre

El actor, ganador del Óscar en 2005 por la película ‘Million Dollar Baby’, tiene 81 años.



Su figura es reconocida en el mundo del cine y la televisión. De hecho, durante 11 años ha prestado su voz en la narración de ‘Grandes Misterios del Universo’, un programa de ‘Discovery Channel’.

'The Shawshank Redemption' ('Cadena perpetua') es otra de las películas más famosas en las que ha participado Freeman. Foto: Columbia Pictures

El Freeman se divide en dos palabras: free (libre) y man (hombre). De ahí que pueda ser ‘Morgan Hombre Libre’.

Bill Gates como Guillermo Puertas

William Henry Gates, reconocido como Bill Gates, es el fundador de Microsoft. Su empresa de soluciones tecnológicas diseñó el sistema operativo Windows, el cual se encuentra en múltiples dispositivos.

Bill Gates ocupó el cuarto lugar en el listado de los multimillonarios. Foto: Gian Ehrenzeller. Archivo EFE

El Gates se traduce como puertas. ‘Guillermo Puertas’ tiene 65 años y la revista económica ‘Forbes’ lo considera la cuarta persona más rica del mundo con una fortuna de más de 134 billones de dólares.



Alicia Keys como Alicia Llaves

La cantante y compositora de ‘No one’ o ‘Girl on Fire’ no modifica su nombre, pero sí lo hace con el ‘Keys’ que, en sentido literal, es la palabra llaves.

Alicia Keys en los Grammy de 2019. Foto: AFP / Robyn Beck

‘Alicia Llaves’, de 40 años, es acreedora de 15 Premios Grammy por sus ocho álbumes de estudio. En este 2021 lanzó uno nuevo: ‘Songs in A minor 20 years’.

Sandra Bullock como Sandra Buey

La actriz de ‘Gravity’ o ‘Bird Box’ tiene un apellido que significa buey o toro en español. ‘Sandra Buey’ tiene en su hoja de vida un premio Óscar y un Globo de Oro.

Bullock en 'Bird box'. Foto: Netflix

Tom Cruise como Tomás Crucero

Algo similar sucede con el actor y productor estadounidense de ‘Misión Imposible’, pues su nombre es la abreviatura de Thomas, en español Tomás. Mientras que su apellido se traduce como el adjetivo ‘crucero’, pero también es el verbo ‘navegar’.



Tom Cruise en la premiere de la sexta entrega de 'Misión Imposible', estrenada en 2018. Foto: Alex Edelman. AFP

‘Tomás Crucero’, de 59 años, prepara la séptima versión de ‘Misión Imposible’ para 2022.

Sharon Stone como Sharon Piedra

Ella ha aparecido en la pantalla mediante películas como ‘Casino’, ‘Bobby’, o ‘Life on the Line’.



‘Piedra’, esa es la traducción del Stone de su apellido. La estadounidense y modelo ‘Sharon Piedra’ cuenta con 63 años y se considera que alcanzó el reconocimiento con la película de acción ‘Total Recall’ (1990).

Sharon cuenta con más 40 años de carrera en Hollywood. Foto: Instagram: @sharonstone

Steve Jobs como Esteban Trabajos

El fundador de la empresa tecnológica Apple murió el 5 de octubre de 2011 a sus 56 años. Se le considera una de las mentes más importantes en el sector por sus innovadores ideas que se retratan en dispositivos como el iPhone.



Steve quiere decir Esteban en nuestro idioma; y el Jobs, trabajos.



Steve Jobs muere el 5 de octubre de 2011. Foto: AFP

‘Esteban Trabajos’, asimismo, fue el máximo accionista de la compañía Walt Disney.

Bruno Mars como Bruno Marte

El cantante, de 36 años, cuenta con tres álbumes de estudio: ‘Doo-Wops & Hooligans’, ‘Unorthodox Jukebox’ y 24K Magic’. De estos se desprenden algunos éxitos, por ejemplo, ‘Just the Way You Are’, ‘Locked Out of Heaven’ o ‘That’s What I Like’.

Bruno Mars con sus Premios Grammy. Foto: EFE

Su apellido artístico hace referencia al planeta Marte. ‘Bruno Marte’, cuyo nombre de pila es Peter Gene Hernández, ha recibido 5 Premios Grammy.



Otros nombres ‘españolizados’

Finalmente, acá le presentamos más denominaciones particulares de famosos si su nombre fuera en español.

- Justin Timberlake: Justino Lago de Madera.

- Stevie Wonder: Estebitan Maravilla.

- Natalie Portman: Natalia Puerto Hombre.

- Tina Turner: Bañera Giratoria.

- Nicole Kidman: Nicolasa Niño Hombre.

- Clint Eastwood: Clint Madera del Este.

