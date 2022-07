Christian Nodal nuevamente es el centro de atención en redes sociales, esta vez porque se dio a conocer que el cantante le habría prometido a una fan el pago de tres cirugías médicas para su mamá y no cumplió.



Así lo hizo saber Brenda Acuña, una joven que confesó encontrarse decepcionada por las acciones de Nodal, especialmente por haberla bloqueado de las plataformas en las que ella lo seguía.

De acuerdo a las declaraciones de la mujer, el cantante la contactó por redes sociales después de que ella había realizado una campaña dirigida a sus “ídolos” para que le ayudarán a pagar los procedimientos médicos de su madre, Rosalinda, quien tiene un tumor en la cabeza.



Brenda concedió la entrevista al programa ‘De Primera Mano’, en el cual mostró varios pantallazos, en los que supuestamente el cantante le habría escrito para hacerse cargo de los gastos.



La cifra estipulada por Nodal fue un millón de pesos, pero luego, según reportó el diario 'Milenio', el cantante "le comunicó a la joven que le daría 350 mil pesos mediante un amigo que se llama Rulo, persona que jamás la contactó".



Sin embargo, la donación nunca llegó e incluso el artista bloqueó a Brenda de sus redes sociales.

(Siga leyendo: Laura Bozzo fue víctima de broma en ‘La casa de los famosos’: ‘me muero').

TRAAAAS 😔... NI HABLAR... QUE DIOS NO LO BENDIGA, LE AVISAN DE NUESTRA PARTE 🥰 pic.twitter.com/cKCSTTIidZ — Me ayudan a salvar la vida de mi mamá? 🧠❤️‍🔥🙏 (@VaPorLinda1) May 11, 2022

Le mandaba fotos de cómo iba mi mamá, mi mamá de repente le llegaba a mandar un video de muchas gracias, y llegó un punto en que me di cuenta de que nos bloqueó FACEBOOK

TWITTER

“Yo le seguí escribiendo por mensaje directo en Twitter, le mandaba fotos de cómo iba mi mamá, mi mamá de repente le llegaba a mandar un video de muchas gracias, y llegó un punto en que me di cuenta de que nos bloqueó”, relató Brenda Acuña.



Ante la decisión de Nodal, Rosalinda atestiguó que no quiere entrar en polémicas y agradece que él les haya mostrado interés en algún momento.

(Lea más: ¿Anya Taylor-Joy se casó en secreto con su novio?).

“Yo le agradezco a él que haya volteado a vernos y tampoco es exigirle. Siempre he dicho que das lo que eres y lo que tienes en el corazón. Él volteó a vernos, por alguna circunstancia no lo hizo”, afirmó Rosalinda.



Por lo pronto, Christian no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, millones de internautas han opinado y comentado sobre la situación.

¿Quedó mal con buena causa? Christian #Nodal decepciona a fan al no cubrir gastos de mujer con tumor. Ella da su versión de los hechos#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/cQjroBINIO — De Primera Mano (@deprimeramano) July 18, 2022

Más noticias

Marbelle le regaló una emotiva serenata a Álvaro Uribe por su cumpleaños

Debanhi Escobar: autoridades revelan resultado de tercera autopsia

Aida Victoria Merlano le está buscando novia a su papá

Tendencias EL TIEMPO