Noche de eliminación: entre lágrimas ‘Yo Me Llamo Rosalía’ abandonó el programa

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas. En las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

En esta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Symphony’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los ocho competidores que lograron asegurar su cupo en la semifinal de 'Yo Me Llamo', y en el que día tras día reciben apoyo de expertos para alcanzar al máximo el parecido con sus artistas favoritos.



En el capítulo 82 de la competencia, donde los seis imitadores que fueron sentenciados a eliminación se presentaron en el que podría ser su último show, fueron motivo de discusión entre el jurado.

‘Yo me llamo’ es un programa de la televisión colombiana de imitación. Foto: Instagram(@yomellamo)

¿Quién fue el participante que le dijo adiós a ‘Yo me llamo’?

En el show de la noche de eliminación, se presentaron los imitadores de Rosalía, Gilberto Santa Rosa, Ángela Aguilar, Shakira, Miguel Bosé y Vicente Fernández, pues de los seis participantes solo uno fue eliminado y los restantes se enfrentarán en un nuevo ciclo de Yo Me Llamo.



Tras las presentaciones, el jurado se reunió para deliberar y escoger al imitador que no continuaría en la competencia, Pipe Bueno indicó esta noche ‘no se llama Rosalía’ y su historia en la Escuela de Yo Me Llamo ha llegado a la final.

Durante el capítulo, el jurado entró en discusiones con algunas de las presentaciones, ya que no lograron ponerse de acuerdo con la opinión sobre los shows ofrecidos.



Cuándo el cantante de música popular dio el nombre de ‘Yo Me Llamo Rosalía’, de inmediato César Escola y Amparo Grisales despidieron a la ‘doble exacta’ con aplausos y sus compañeros no pudieron evitar las lágrimas.

Los siete ‘dobles exactos’ que continúan en el ciclo 14 de ‘Yo Me Llamo’ son: Gilberto Santa Rosa, Ángela Aguilar, Shakira, Carin León, Miguel Bosé y Vicente Fernández y Luis Miguel.

