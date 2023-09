En ocasiones las personas que hacen campaña política en el país usan recursos diferentes para llamar la atención de los votantes. Sin embargo, en las elecciones a la alcaldía de Pereira destacó un candidato por su polémico eslogan, pues dice: "Si usted es pendejo, no vote por mí, llegaré a robar”.

Se trata de William Ospina, conocido como Chirry, quien aspira a ser el alcalde de Pereira. Recientemente, en una entrevista con la revista 'Semana' explicó que esta frase quiere decir que les robará a los corruptos el presupuesto público para entregárselo a los empresarios y a la ciudadanía. Debido a que las secretarías que tienen este dinero buscan una comisión para favorecer la adjudicación de contratos.



Además, expresó que los recursos públicos “se los robaron, reparten las secretarías, los contratos, los contratistas tienen que dar comisión y ellos están también cansados de eso. Yo llego a robar ese presupuesto que ellos se robaron para entregárselo a la ciudadanía”.



(No deje de leer: Hombre sobrevive a una caída de 15 metros en su carro: saltó de un edificio a otro).



Ospina, quien también es cantante, actor, caricaturista, diseñador, es un candidato que no ha trabajado como contratista o funcionario. Por esto, critica a los políticos que en su hoja de vida hablan de cargos que han ocupado, pero en realidad no tienen nada que mostrar.

Al mismo medio, le comentó que una de sus propuestas es darle un mínimo vital a los medios de comunicación para que estos puedan hablar bien o mal del gobernante de turno, y así se garantice una independencia a la hora de informar.



“Yo también soy periodista y a mis compañeros les digo: somos el cuarto poder y nos arrodillamos por el tema de la pauta; por eso una de mis ideas es que los gobernadores y los alcaldes deberíamos dar un mínimo vital a los medios de comunicación”, afirmó.



Esto también incluye darles contratos fijos al año, pero no tienen la necesidad de favorecer a ningún político, "que digan lo que tienen que decir, pero hay que darles independencia a los medios” aseguró.



(No deje de leer: El colombiano que se hizo pasar por escolta del Papa y obtuvo su bendición en un carro).

Por otro lado, indicó que se disculpará con las personas de Manizales y Armenia por su eslogan "Pereira, capital del Eje", pues lo han considerado ofensivo por qué la región es una sola.



“Es una falta de respeto, además Manizales y Armenia están más bonitas que Pereira porque la ciudad se ve sucia, pobre y llena de grafitis; entonces no somos ninguna capital. Esa frase de capital del Eje no salió de ningún consenso, a mí me da vergüenza, tenemos que unir”, comentó.



Por último, hizo una reflexión sobre la política colombiana y afirmó que no ha tenido ninguna evolución, porque siempre suben las mismas personas al poder, pero con un disfraz diferente.



“La primera propuesta es que nosotros evolucionemos y quitar los de siempre porque se quitan un disfraz y se ponen otro y ponen a los hijos, los amigos y son como tiburones. No hemos evolucionado en nada. Yo llego con mi sarcasmo y humor porque necesitamos más payasos y menos político. Todos queremos que esto cambie a bien”, concluyó.

676 candidatos sancionados por la Procuraduría

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

