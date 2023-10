No todos quieren volver: mexicano se queda en Israel por amor

En medio del conflicto en curso entre Israel y Palestina, cientos de mexicanos en Medio Oriente están tomando decisiones difíciles. Mientras muchos buscan desesperadamente una salida de la zona, Aldo Guzmán, quien ha estado viviendo en el país asiático durante los últimos cuatro años, ha optado por quedarse junto a su esposa y su bebé.



(Le puede interesar: México albergará cumbre migratoria con 11 países latinoamericanos).

En entrevista con 'El Universal', el ciudadano explicó que su decisión de quedarse en Israel se basa en el hecho de que su esposa tiene toda su familia en el país. "Planteé la posibilidad de regresar a México en algún momento, pero mi esposa tiene a sus padres aquí, su mamá es una persona mayor y no es tan fácil para ella decir: 'Me voy a México'".



Aldo, originalmente de la Ciudad de México, trabaja actualmente para una empresa de tecnología en Israel, realizando su trabajo de forma virtual debido a la situación en el país. Aunque esta no es su primera experiencia en un conflicto, ya que vivió uno hace dos años, esta vez ha sido testigo de ataques terroristas y el lanzamiento de misiles en la nación.



(Le puede interesar: Mueren 18 migrantes trágicamente en un accidente vial en México).

Facebook Twitter Linkedin

Israel declaró formalmente la guerra a Hamás este domingo. Foto: EFE

Ante el miedo y el pánico que algunos mexicanos están experimentando en Israel, Guzmán ha ofrecido apoyo a sus compatriotas a través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter) para aquellos que buscan regresar a México.



Entre los consejos que ofrece a los mexicanos en Israel se encuentran seguir estrictamente los protocolos de seguridad y las instrucciones de la embajada. También enfatiza la importancia de conocer la ubicación de los refugios, especialmente si se encuentran en hoteles o zonas turísticas.

La historia de amor de Aldo

La historia de amor de Aldo es conmovedora. Inicialmente, planeaba vivir temporalmente en Oriente, pero su relación con su esposa cambió todo. Cuando su visa estaba a punto de expirar y él consideraba regresar a México, propuso registrarse como una unión de pareja ante el Ministerio del Interior para buscar su residencia en Israel. Se registraron un mes después y se casaron seis meses más tarde.



A pesar de su decisión de quedarse en el país asiático, Aldo Guzmán tiene un plan B en caso de que la situación empeore. Sabe que será recibido con los brazos abiertos en la Ciudad de México.

Ante el conflicto entre Israel y Palestina, cientos de mexicanos buscan huir de la zona, pero Aldo Guzmán, decidió quedarse junto a su esposa y bebé.https://t.co/lUILjjc2iU — El Universal (@El_Universal_Mx) October 10, 2023

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.