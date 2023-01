La agrupación mexicana RBD regresará a los escenarios este 2023. Numerosas ciudades de Estados Unidos se encuentran dentro de la gira, sin embargo algunos países latinoamericanos que esperaban el regreso de los protagonistas de una de las series más famosas de los 2000, terminaron decepcionados.

Dentro de las ciudades donde se llevará a cabo la gira se encuentran: Los Ángeles, Las Vegas, El Paso, Chicago, Arlington, Houston, New York, Miami, Firfax, Greensboro, Denver y Orlando.



Para latinoamérica serán: Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Sao Paulo y Río de Janeiro. Tras el anuncio, varias personas de otros países comenzaron su solicitud para que RBD extienda la gira.



Sin embargo, se sabía de antemano que la gira de este Reencuentro no termina en el 2023 y las fechas del 2024 no se han publicado aún.



(Siga leyendo: Vuelven a acusar a Shakira de plagio, esta vez por su baile en Tik Tok).

Según el portal @Musictrendscol, habría grandes posibilidades de que el tour tuviera fechas en países como Colombia:



“¿Por qué desde ayer están diciendo que RBD no viene a Colombia y al resto de LATAM? ¡Sí vienen! La gira continúa en el 2024”, afirmó dicho portal en uno de sus trinos de Twitter.



El portal también anunció que esta "despedida" tendría un significado para las ciudades del listado, al parecer, “es porque la banda nunca tuvo un show final ‘formal’ en su país. Ese concierto en el Foro Sol es básicamente el cierre de ese ciclo que nunca tuvo fin para su país”.



(Además: ¡Todavía hay esperanza! RBD sí tendría concierto en Colombia, pero en 2024).

Esto estaría siendo confirmado por la agrupación, pues mediante un trino en la cuenta oficial dieron esperanza a sus seguidores. "¡No todo está dicho! #SoyRebelde".



Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann iniciarán su gira el próximo mes de agosto.

Más noticias:

¿Se le mide? Acertijos difíciles que solo los más inteligentes podrían resolver

Alec Baldwin será acusado por homicidio involuntario por muerte en rodaje

Llueven las críticas a Frederick Oldenburg, el nuevo novio de Carmen Villalobos

Pamela Avendaño

​REDACCCIÓN TENDENCIAS