El periodista, Efraín Arce, fue insultado luego de interpelar a un peatón que se pasaba la calle de manera indebida.



Los hechos ocurrieron en vivo durante la emisión de medio día de ‘Noticias RCN’, en la que Arce reportaba el aumento de víctimas a causa de la irresponsabilidad peatonal.



Según el periodista, en el 2022 “murieron 44 personas atropelladas por no usar un puente, y en lo que va corrido de este año ya son 40 los ciudadanos que han muerto por la misma causa”.

Así mismo, agregó que las cifras ascienden a 521 lesionados durante este año porque los transeúntes no utilizan la conexión peatonal para cruzar las vías.



Mientras las cámaras reportaban como una gran masa de ciudadanos se atravesaba por las vías para cruzar la concurrida Avenida de las Américas, Arce señalaba que la presencia de guías de tránsito no era acatada por los peatones, puesto que en ocasiones eran insultados.



Situación que el periodista corroboró minutos más tarde, cuando interpeló a un hombre por hacer caso omiso del puente.



“No sea sapo, a usted no le importa, no es su vida”, dijo el peatón,



Por lo que acto seguido Arce le cuestiona si “ser sapo, es preguntar ¿por qué arriesga su vida?”.



La multa para aquellos transeúntes por cruzar la vía de forma indiscriminada es de $34.863, de acuerdo con el periodista. Sin embargo, “muchos de ellos prefieren seguir arriesgando su vida”, dice Arce al final de la emisión.

📹Peatones arriesgan la vida por no usar los puentes de Bogotá. En el 2022 perdieron la vida 44 ciudadanos.⬇ pic.twitter.com/yK1crrYdJy — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 28, 2023

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias