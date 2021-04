'No rompan TransMilenio': mensaje de Epa Colombia a manifestantes

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, subió recientemente unas historias a su cuenta de Instagram en las que hablaba acerca del paro nacional, programado para el próximo 28 de abril, y les recomendó a sus seguidores que se movilizaran de manera pacífica.

Empezó su mensaje haciendo énfasis en las consecuencias que vivió después de que vandalizó TransMilenio, en el 2019.



“Yo hace dos años salí a marchar y me tiré el TransMilenio, y desde entonces me cerraron las puertas en la Secretaría de Salud, en el Invima y la Policía, porque son entidades del Gobierno”, aseguró.



“Así que amiga, si usted sale este 28 a marchar no dañe el TransMilenio. No vayas a hacer lo que yo hice porque te vas a tirar tu vida, como yo me la tiré”, agregó.



También, contó que, aunque no se encuentra privada de la libertad, sigue “pagando por lo que hizo”.



No obstante, le dijo a sus seguidores que entiende que no estén de acuerdo con “todo lo que está pasando”, y que ella también saldría a decir “no” a la reforma tributaria. Pero les recomendó que lo hicieran en paz.

Cabe resaltar que Epa Colombia fue imputada por los cargos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas. Por esto, fue condenada a tres años y 10 meses de prisión. Sin embargo, una juez le concedió la libertad y tuvo que pagar una multa de 25 salarios mínimos.



Finalmente, la influenciadora pagó seis meses de casa por cárcel y no pudo usar sus redes sociales por un tiempo.



Desde que recuperó su libertad, emprendió un negocio de alisado de cabello y recientemente anunció que está ofreciendo 32 plazas en su empresa para las personas que lo necesiten.



