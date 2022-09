En redes sociales se ha hecho viral la carta de una profesora retirada, en lo que parece ser una misiva en el periódico 'The Augusta Chronicle', desahogándose con los padres de sus alumnos.

En dicho texto, la docente Lisa Robertson asegura que muchas personas no tienen idea de cómo funciona el sistema educativo, sin embargo, se quejan mucho de este: “Soy una maestra retirada y me molestan las personas que no saben nada acerca de la educación pública en las escuelas o que no han estado dentro de una clase decidiendo cómo arreglar el sistema educativo”, redacta.

Así mismo, no tiene pelos en la lengua y culpa a los padres de familia de los niños por no educarlos bien en sus casas, destacando aspectos como la falta de modales y de valores: “Los docentes no son el problema. Los padres son el problema. Ellos no les enseñan a sus hijos modales, ni el respeto que deben tener sus hijos en la clase”, afirma.

También menciona la poca disposición que los jóvenes tienen en clase, argumentando que, en muchos casos, los muchachos no llevan sus útiles escolares: “El niño viene a la escuela con zapatos que cuestan más que toda la ropa que se pone el docente, pero no trae ni papel ni lapicero, y esos elementos se los debe pagar el docente de su propio bolsillo”.

Esto sumado a la ‘doble moral’ que la maestra menciona con respecto a la postura que tienen los padres de familia ante el sistema educativo, pues asegura que la sociedad señala a los colegios, pero no a la crianza que las personas le dan a sus hijos.

Señala que a veces el docente tiene que sacar dinero de su bolsillo para comprarle útiles a los estudiantes.. Foto: iStock

“Miran a las escuelas y dicen ‘el sistema educativo falla’, pero deben mirar también la responsabilidad de los padres y estudiantes. ¿Los padres vienen a la noche de padres? ¿Ellos hablan con los docentes de manera regular? ¿Ellos se aseguran de darle a sus propios hijos las herramientas de estudio? ¿Ellos ayudan a sus hijos a hacer la tarea? La verdad es que los padres no se preocupan por nada de eso”, agrega.

La exdocente no se queda corta y también cuestiona los comportamientos apáticos, según ella, de los alumnos: “¿Los estudiantes toman notas en las clases? ¿Ellos hacen su propia tarea? ¿Los estudiantes escuchan en clase o ellos son la fuente de interrupciones de las mismas?”, argumenta.

Finalmente, la mujer cierra la carta reafirmando todo lo que ha mencionado anteriormente, de una forma más sintetizada, pero directa: “Por esto creo que los docentes no pueden hacer el trabajo que deben hacer los padres. ¡Hasta que los padres den un paso al frente y hagan su trabajo, nada podemos hacer para mejorar!”, concluye.

