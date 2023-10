'No nos irrespetes': Belky Arizala explota contra las modelos webcam

La modelo y empresaria cucuteña Belky Arizala se ha vuelto tendencia en las redes sociales por hacer unos polémicos comentarios sobre las modelos webcam, pues según ella, las personas que tienen esta profesión no deberían ser llamadas modelos.

En los últimos días, la famosa colombiana fue invitada al programa 'La sala de Laura Acuña', ahí habló de temas como su carrera en el modelaje y de la escuela de modelos que tiene.



Sin embargo, en medio de la conversación, una de las presentadoras le preguntó: "¿Belky cómo cabe tu discurso en tu gremio, en las modelos, en las que quieren representar a las modelos?".



Ante este interrogante, Belky respondió: "A los que se dedican al modelaje web y a OnlyFans no les caigo bien. Esa industria no es la mía, quítale la palabra modelo, no nos irrespeten”.

Asimismo, agregó: "Las modelos somos unos moldes a seguir y respeto que esto genere mucho dinero, por qué se ganan hasta 10 millones de pesos al mes, como mínimo. Pero no, yo no estoy de acuerdo".



La top model incluso resaltó que el gobierno quiere legalizar estos trabajos y que también tendrán que pagar impuestos. Una de las presentadora reveló que esto le parecía terrible, por qué ahora los jóvenes no van a querer estudiar.



"A nadie le interesa, por qué, entonces, no quieren adquirir conocimientos de una institución educativa, sino que solamente necesitan desnudarse. Te digo, es un respeto, así como también yo tampoco exijo un respeto hacia esta profesión (el modelaje), no exijo nada, solo te digo que separemos los términos", afirmó.

Por último, dejó claro que para ella las modelos profesionales son aquellas que se dedican a hacer campañas publicitarias, desfiles de alta costura, top models, actrices, modelos de protocolo, entre otros.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

