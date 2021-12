‘No mires Arriba’ se ha convertido en una de las películas más vistas del mes en la plataforma de streaming Netflix. Al menos en Colombia, la cinta del director Adam McKay se ha posicionado dentro del ‘top 10’ desde su estreno, hace apenas un par de semanas.

Y es que, además de la crítica política y la trama apocalíptica, la cinta cuenta con un elenco de superestrellas de Hollywood que cargan a sus espaldas unos cuantos premios Oscar y Globos de Oro. Entre ellos aparecen Jennifer Lawrence, Leonardo Di Caprio, Meryl Streep y Johan Streep.



Sin embargo, no todo lo que gira en torno a la producción es ‘color de rosa’.

En una conferencia de prensa, Jennifer Lawrence dio algunas declaraciones que llamaron la atención de la opinión pública y de sus compañeros de rodaje. Ellos, si bien ya sabían de la situación, no esperaban que la actriz, de 31 años, la divulgara.

El peor día de su vida

La artista, quien en la película interpreta a la astrónoma ‘Kate Dibiasky’, afirmó que el primer día de grabación atravesó por los peores momentos de su vida.



Si bien lo dijo de una forma metafórica, explicó la vergüenza que sintió cuando el director McKay le pidió que memorizara una parte de la canción ‘Aint Nuthing da F’ With’, del grupo de Hip Hop Wu Tang Clan, para rapearla en frente de todo el set.



“Algo pasó con el coronavirus, entonces esa terminó siendo mi primera escena” ,explicó Lawrence en conferencia de prensa.



(Le puede interesar: Rifkin’s Festival: un romance equivocado de Woody Allen).

Jennifer Lwrence y Leonardo Di Caprio en la película 'No Mires Arriba'. Foto: Netflix

“Fue espeluznante. No conocía a nadie y tuve que rapear como Wu-Tang Clan. Fue horroroso. Y después lo que aparece en la película es como, no sé, cinco segundos. Ojalá lo hubiese sabido antes”, agregó.



En ese preciso momento irrumpió McKay para recalcar que “había hecho un buen trabajo”.



Lawrence, con un tono sarcástico, le respondió: “(el director) aún recuerda todas las palabras (...) aún sigue rapeando la canción”. La actriz, reconocida por su papel protagónico en ‘Los juegos del hambre’, dijo que, probablemente, le iría bien en el rap.



Como si fuese poco, la artista también aseguró que en los primeros días de grabación perdió un diente. Eso ya era un inconveniente superlativo, pero la cosa se puso peor: ella solo pudo ir al dentista cuando se terminó de filmar toda la película.



“Bueno, perdí un diente al principio del rodaje (..) Y no pude ir al dentista hasta el final de la película, así que tuve que rodar la mayor parte sin el diente. Ese fue mi reto personal”, afirmó a la agencia ‘AP’



(También: Estas son las series que quieren reinar en el 2022).



Estas declaraciones se volvieron virales en redes sociales. Algunos internautas le dieron ‘un espaldarazo’ a la actriz afirmando que detrás de cada película existen algunos contratiempos. Estos, por lo general, pasan desapercibidos para el espectador, pero se convierten en parte importante de la ‘historia’ de la cinta.



‘No mires arriba’ cuenta la historia de unos astrónomos venidos a menos que hacen un rutilante descubrimiento: detectan un meteorito que está a punto de colisionar contra la Tierra. El fin del mundo, entonces, adquiere tintes políticos, periodísticos y sociales.



El mundo, básicamente, puede que se acabe antes de explotar.

