‘Séptimo Día’ es uno de los programas de investigación periodística más populares del país. Con sus crónicas, cientos de colombianos pueden enterarse de la realidad de las historias más duras que ha vivido la nación, por medio de crónicas y reportajes.



Si bien es cierto que los principales rostros del programa son Manuel Teodoro y María Lucía Fernández, el equipo realmente cuenta con un grupo de grandes periodistas que le han dado vida a más de una historia en los 27 años que lleva al aire.

Entre ellos está Diego Alfonso Guauque Peña, un reportero quien, hace poco, anunció en sus redes sociales que estaría fuera del aire debido a una complicación médica.



“Voy a estar ausente del programa durante un par de semanas o incluso meses por motivos de salud. A principios de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron”, comentó en un video subido a Instagram el pasado 23 de enero.

La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores y colegas, quienes buscaron brindarle todo tipo de apoyo por medio de mensajes y comentarios que expresaban sus mejores deseos.



Frases como “Te vamos a extrañar” o “Le mandamos toda la energía positiva” fueron algunos de los más repetidos dentro de la publicación.

Varios seguidores, amigos y colegas comentaron sobre su estado de salud. Foto: Instagram: @diego_reportero

Por otro lado, en el mismo video anunció que iba a ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, con el fin de tratar el sarcoma que fue localizado en la zona del abdomen.



Cabe resaltar que, según la Asociación Americana de Cáncer, un sarcoma es un tumor maligno que “se origina en tejidos como los huesos o los músculos (...) y se pueden encontrar en el tronco, la cabeza y el área del cuello, los órganos internos y el área trasera de la cavidad abdominal”.

‘No me puedo dejar vencer por este bicho’

Horas después de su cirugía, el pasado 24 de enero el reportero le informó a sus seguidores cómo estaba su estado de salud.



El reportero -que se grabó desde la camilla en la cual se estaba recuperando- comentó en un corto video en Instagram que salió rápidamente de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pero que lamentablemente tendrá que seguir con otro tipo de tratamiento ya que no lograron extraer todo el tumor.



“Estoy contento porque salí de la UCI. Vamos bien. La operación, pues bueno, me buscaron el sarcoma, lo encontraron, no lo sacaron todo como se esperaba porque está pegado a tres órganos”, explicó.

Así mismo, dijo que se mantendría fuerte por el bien de su hija, su familia y por el periodismo.



“No me voy a dejar vencer de esto. Son obstáculos que surgen en la vida y lo voy a lograr. Mi hija necesita a su papá. Voy a estar muchos años más. El periodismo también me necesita”, dijo con la voz entrecortada, después de anunciar que necesitaría quimioterapia para poder acabar con el cáncer.



Por otro lado, en el título del video el periodista informó que por medio de aquella red social estaría contando su evolución y que Dios estaba con él.

