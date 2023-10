‘No me intimidas’: Amparo Grisales tuvo fuerte coqueteo con Yo me llamo Joan Sebastián

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la cuarta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 52 de la competencia de imitación, uno de los momentos que más llamó la atención fue la fuerte escena de coqueteo que protagonizaron Amparo Grisales y el imitador de Joan Sebastián.



Al finalizar la presentación, la ‘diva de Colombia’ le preguntó al ‘doble exacto’ ¿Cómo así que te intimido, por qué te intimido?, por lo que el cantante le respondió: “porque eres muy bella”, a lo que Amparo dijo sin pensarlo dos veces “pero tú eres muy bello y a mí no me intimidas”.



“Lo que pasa es que Amparo es una ‘diosa’ y a las ‘diosas’ siempre hay que tenerles respeto”, dijo el imitador.

“Con esta canción que pasó, es una melodía muy simple, una melodía que todos tenemos presentes, yo creo que te quedó muy alta y para sostenerla se te quedó la voz muy engolada y alta, y por eso perdí el color de Joan Sebastián, además, se te fueron unos gallitos, por lo que para mí no fue tu mejor presentación”, dijo Amparo Grisales.



Por otro lado, Pipe Bueno, indicó que: “Lo que te pasa tiene mucho que ver con el tema de la intimidación, de intimidarse o perder seguridad, pues al fin y al cabo, cada vez que te paras ahí tienes en frente a Amparo y a nosotros, tal vez eso te reste seguridad”.



“Yo intimido a veces a los hombres, pero funcionan y muy bien”, dijo Amparo Grisales.



Nuevamente, el imitador tomó la palabra y dijo: “me intimida de Amparo la belleza, la hermosura y a veces esa mirada”.

El maestro César Escola tomó la palabra y aseguró: “o sea, no es intimidación, es que a él le gusta Amparo Grisales”, tras esta afirmación, Carlos Calero, le preguntó al cantante “¿Joan Sebastián te gusta nuestra Amparito?”, el imitador no dudó dos veces y dijo: “a quién no le gusta”.



El cantante pasó a la mesa del jurado y se le ‘declaró’ a la diva de Colombia diciendo: “siempre he sabido que no hay reina que se ponga a tus pies, tú estás más alta”. Luego de estas palabras, Amparo y ‘Yo me llamo Joan Sebastián’ se dieron un pico y el público enloqueció.



Al finalizar la presentación de los seis imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación: Alci Acosta, Joan Sebastián y Celia Cruz.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor, escogió a ‘Yo me llamo Rosalía’ como la mejor imitadora de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito se ganó 12 millones de pesos.

