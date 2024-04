No le perdonan a Isabella Santiago su táctica para salvarse en 'La casa de los famosos'

Cada semana, una celebridad es eliminada del programa de televisión de RCN y Vix, 'La casa de los famosos'. Por lo tanto, los televidentes se sintonizan con el canal para votar por sus favoritos y asegurar su permanencia en el 'reality'. Sin embargo, han surgido críticas hacia Isabella Santiago, una de las nominadas, por su estrategia para sobrevivir.

El lunes, 1 de abril, el actor Omar Murillo salió victorioso de la prueba de liderazgo y se convirtió en el líder de la semana. Este título ofrece ventajas y beneficios dentro de la competencia y, en dos ocasiones anteriores, le había pertenecido a la actriz y modelo venezolana.

A pesar de tener el poder, su periodo de mandato fue criticado por los demás famosos, quienes no estuvieron de acuerdo con muchas de sus decisiones. Con esto, comenzaron a acumular las razones para estar en su contra.

Ahora, es 'Bola 8' quien sostiene la batuta; por lo tanto, su rol es crucial. Según los otros miembros de la casa, Isabella Santiago se ha comenzado a acercar más de lo normal para asegurar su estadía. Aseguran que lo hace solo por conveniencia.

La actriz ha aprovechado su cercanía con el líder para hablar sobre estrategias y jugadas, ya que son un componente esencial en el programa.

En el capítulo del miércoles, 3 de abril, se llevó a cabo la nominación, pero con una nueva dinámica. El 'jefe' llamó a cada uno de los jugadores al confesionario, allí debían dar a conocer quién era su seleccionado.

Al final, Isabella Santiago y Miguel Melfi se convirtieron en las nuevas adiciones a la placa de nominados. La actriz obtuvo siete votos y el cantante tres.

Los que votaron por ella dijeron que se debía a que se ha mostrado como "lambona" con el fin de no ser nominada o ser salvada, de acuerdo con los participantes.

No obstante, muchos internautas la han defendido en redes sociales. "Esos argumentos tan incoherentes para nominar a Isabella, dizque porque está de lambona con Omar. Ella desde el inicio del programa ha estado con él, incluso cuando fue la actividad de esposados", "Juanda es tan cínico diciendo que Isabella es lambona, ¿papi, no se acuerda cuando ella era líder y usted estaba de picarón?" y "Espero que en algún momento alguno de los que acusó a Isabella de lambona se lo diga en la cara, ¿por qué no se lo dicen en la cara, si son tan frenteros como dicen?", son algunos de los comentarios.

Después de este evento, Omar Murillo tuvo que escoger a dos personas más para enfrentarse a una posible eliminación. Seleccionó a Karen Sevillano y a 'La Segura'. Su decisión no causó sorpresa, ya que ha tenido algunos roces y discusiones con ellas.

El público también dio su opinión a través de la votación virtual. Juan David Zapata y Sandra Muñoz fueron los escogidos.

Con estos famosos, ahora, son ocho quienes están en la placa de nominados: Martha Bolaños, Julián Trujillo, Isabella Santiago, Miguel Melfi, Karen Sevillano, 'La Segura', Juan David Zapata y Sandra Muñoz.

Más noticias en EL TIEMPO

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO