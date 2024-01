No le dé pena hablarle a su perro: trae importantes beneficios a la salud mental

La relación entre las personas y sus perros en la sociedad contemporánea se vuelve más cercana cada día. El dicho de que el perro es el mejor amigo del humano es para muchos una realidad, e incluso los consideran parte de la familia.



Es por eso que muchas personas, aunque lo crean un poco inútil, le hablan a sus mascotas, ya sea apenas con frases sueltas o sentarse a contarles cosas de su vida por un largo tiempo.

Pues bien, según un estudio de las universidades de Reichman y Sydney, hablarle a los perros no solo sería normal, sino también beneficioso para ambas partes involucradas.



El estudio buscó a más de 3.000 perros comunes y dueños libres de condiciones médicas especiales, para no estar sesgados por el comportamiento de los perros entrenados para asistir pacientes, y los resultados fueron claros.



“Encontramos que las personas atribuyen cualidades humanas a sus perros y los ven como personas cercanas que sirven como fuente de apoyo. Esto les ayudó consciente e inconscientemente a disminuir la angustia psicológica, recibir el apoyo necesario para el día a día, entre otros beneficios tanto para la persona como para la mascota”, explicó el doctor Yaniv Kanat-Maymon, uno de los autores del estudio.



Adicionalmente, el 50 por ciento de los encuestados afirma que su perro hace parte de su familia, y tiene el mismo nivel de importancia que las otras personas en la casa. La investigación indica que percibirlos así representa para los humanos una fuente adicional de apoyo, que reforzará su autonomía, afinidad y competencia.



Es por esto que alrededor del 70 por ciento de los encuestados afirmaron que se sienten cómodos conversando con su mascota, aunque sea de temas divertidos, tristes, desagradables, preocupantes, etc. Según los investigadores, esto ocurre porque ellos escuchan sin juzgar, por obvias razones.

Por el otro lado, la acción de hablar con su perro hace que él libere oxitocinas, la hormona que genera la sensación de amor. Aunque no entienda nada de lo que le está diciendo, su perro se siente feliz cuando usted se sienta a contarle cosas.



Adicionalmente, el contacto visual es muy importante para los canes, pues, aunque todavía algunos lo toman como un reto, en la mayoría de los casos los hace liberar oxitocinas, si se tarta de su persona de confianza. “Esto nos habla de una interesante evolución de los canes, ya que los lobos rara vez mantienen contacto visual con sus cuidadores. Sin embargo, ahora es común encontrar que los perros buscan mirar a los humanos en busca de su aprobación”, explica Guy Roth, de la Universidad de Sydney.



Todo esto viene porque la acción de darle comida, refugio y afecto hace que su perro lo vea como una persona de confianza y como su ambiente donde se siente seguro, lo que reduce su angustia y crea progresivamente una mayor cercanía.



Adicionalmente, los investigadores agregaron que los perros se han convertido con el desarrollo de su especie en excelentes imitadores, lo que crea en los humanos la sensación de cercanía. Los canes tienen una habilidad extraordinaria para entender las señales humanas y darle a sus dueños lo que les gusta ver, y es por esto que a veces, por ejemplo, imitan sus bostezos.

