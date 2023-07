Michelle Guty es una actriz y ahora cantante de música urbana que también es conocida por ser la esposa del actor y presentador del magazín 'Bravíssimo' Marcelo Cezán.



Hace pocas semanas Guty hizo el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Tukutu', el cual ya se encuentra disponible en algunas plataformas musicales y redes sociales.

Además de promocionar la canción por los medios convencionales, Michelle optó por una nueva forma de publicidad, para que toda la gente conozca sus temas musicales.



En los últimos días, la misma Michelle publicó en su cuenta de Instagram, que tiene más de 160 mil seguidores, su extrovertida idea de subirse a uno de los articulados de Transmilenio y empezar a cantar con un megáfono.



La ruta escogida fue la F32 y allí cantó sus temas 'Tukutu', 'Sol y Playa', 'Eso que tú tienes', 'El Paraíso', entre otras más que fueron escuchadas con atención en la extensión del bus.



"SALIMOS AL TRANSMILENIO ✨🫶 A CANTARLES “TUKUTU” y si! No me da pena, no me da oso ni nada… Posiblemente tú no lo harías pero a mi me encanta poder dar a conocer mi música de manera tradicional y no tradicional 🤗🫶 De arriba a abajo, desde lo digital hasta el voz a voz 📢 y me lo disfruto, me lo gozo y me encanta! Bienvenidos a mi forma, a mi manera y a mi música 🎶 En donde “LA ALEGRIA” es lo principal #GodOurWay4Ever", fue el mensaje que dejó Michelle en la publicación.



Esto hace entender a los internautas que quiere que el público conozca sus temas de la manera más cotidiana, por lo que algunos de los comentarios en el video fueron: "Pues yo si lo haría, me parece una gran idea y a bailar el Tukutu", "que actitud tan maravillosa. Uyy yo estando ahí en ese momento, me paro a bailar #tukutuku . Eres grande", "Excelenteee ¡Divinas hermosas y talentosas todas! Esa canción es un hit".



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

