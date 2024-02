No lavarse el pelo y tenerlo grasoso: la nueva moda en 2024, según las pasarelas

En los primeros días del 2024, las colecciones de Primavera - Verano se tomaron las pasarelas.



Muchas celebridades asistieron a la gala, entre ellas Jennifer López, quienes lucieron sus mejores atuendos perfectos para la ocasión.



Pero, hubo algo que llamó la atención de los asistentes y fue el pelo que llevaban muchas de las modelos que desfilaron: el pelo graso.

Pues sí, el cabello graso es tendencia, y a pesar de que muchas personas luchan día a día por evitar que el cabello se les vea brillante por causa de la grasa, las modelos mostraron sus cabelleras húmedas de la raíz a las puntas.



Esta tendencia estuvo muy presente a principios de los 2000, pero esta vez el ‘wet look’ vuelve a ponerse de moda.



De acuerdo con el portal Vogue México, marcas reconocidas como Loewe, Hermés y Armani han propuesto que el cabello estilo “no me lo he lavado en tres días”, se vuelve tendencia.



La moda indica que puede llevar el cabello peinado hacia atrás y no tener que preocuparse por ocultar la grasa debajo de un montón de champú seco.



Si no sufre de problemas de cabello graso, puede ayudarse con productos del mercado como gel, mousse y aceites para replicar este efecto de las pasarelas.



Quienes manejan un estilo con el cabello corto, puede llevarlo completamente hacia atrás, con las raíces húmedas y así lograr el efecto glamoroso que se observó en pasarelas como las de Valentino.



De igual forma, en el desfile de Hermés fue posible observar a varias de sus modelos con el pelo recogido hacia atrás, también con el estilo ‘wet look’, peinado que no requiere de mucho esfuerzo.



Varias de las modelos llevaron su cabello muy al estilo 'Wet look'. Foto: Cortesía: Hermès Primavera-Verano 2024 Go Runway / Victoria Beckham Primavera-Verano 2024 Go Runway

Uno de los looks más arriesgados vistos en el desfile, fue el de llevar el pelo largo húmedo hasta la nuca y el resto de mechones secos, lo que para algunos puede no parecer una opción para salir a la calle.

