¿No la supera? Rauw Alejandro estrena canción y fans aseguran que es para Rosalía

Rauw Alejandro es uno de los artistas del momento. El cantante puertorriqueño ha ganado popularidad con sus colaboraciones en la escena musical latina, lanzando temas como 'Tattoo', 'Fantasías', y 'Todo de Ti'.



Más allá de su reconocimiento musical, Rauw vivió una de las relaciones más famosas de la industria cuando comenzó a Salir con la española Rosalía.

De hecho, ambos artistas llegaron a comprometerse en marzo de 2023, previo a la presentación de ella en el Festival Estereo Picnic en Colombia. Para ese momento, anunciaron al mundo el siguiente paso en su relación por medio de la canción Beso'.

Desde entonces, mucho se había especulado sobre la posible fecha en la que ambos llegarían al altar. Sin embargo, los planes no salieron como se esperaba.



En julio de este mismo año se conoció por medio de un comunicado que su relación no iba más y que su compromiso se había anulado. Una noticia que tomó por sorpresa al mundo de la música y el espectáculo, especialmente porque el boricua y la española conformaban una de las parejas más queridas y admiradas de la industria.



Desde ese momento, ambos continuaron con sus vidas por separado y cumpliendo sus compromisos profesionales. Asimismo, se ha visto a Rosalía en lo que serían citas con el actor estadounidense Jeremy Allen White.



Hace unos meses se confirmó la ruptura de ambos artistas. Foto: Tomado de Instagram: Raw Alejandro y Rosalía

Fans detectan indirectas para Rosalía en nueva canción

Ahora bien, por estos días, el boricua sorprendió a sus seguidores con la que sería su última colaboración de 2023, la cual fue con el artista barcelonés Nil Roig, quien es mejor conocido por su nombre artístico de Yung Prado.



El tema se llama ‘Quiero Volver a Repetir’ y ha sido interpretado por los fanáticos del puertorriqueño como una clara indirecta a la cantante catalana, especialmente por una de las estrofas de dicha canción.



“Soy ganador porque sé de perder

Si mañana no estoy, recuérdame

Soñé con el amor, pero me desperté

Y no soy el mismo de ayer

Me siento cabrón, salí y nunca llegué”

