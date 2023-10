En una entrevista exclusiva con la revista 'GQ', el actor Chris Evans rememoró su experiencia trabajando junto al aclamado director surcoreano Bong Joon-ho en la película de ciencia ficción 'Snowpiercer'.



A lo largo de la conversación, Evans compartió sus impresiones sobre el proceso de llevar a cabo este proyecto que lo llevó a interpretar a Curtis Everett, el líder de una revolución en un tren que alberga una sociedad distópica.



(Le puede interesar: 'Ya paga arriendo': Críticas a Marcela Reyes por amamantar a su hijo de 5 años).

Evans, cuya carrera incluye papeles icónicos como el Capitán América y su destacada actuación en 'Entre navajas y secretos', admitió que, al leer el guion por primera vez, se sintió desconcertado. "Cuando leí el guion por primera vez, no lo entendí del todo. Yo estaba como: '¿Qué?'", confesó.

Facebook Twitter Linkedin

Chris Evans en 'Snowpiercer'. Foto: Snowpiercer.

El actor explicó que enfrentar un mundo distópico en la pantalla grande le planteó preguntas sobre cómo abordar su personaje y el entorno en el que se desarrollaba la película.



(Le puede interesar: Jarabe de Palo regresa en un emotivo tributo a Pau Donés junto a Pedro Capó).



"Siempre que se trata de una película que construye un mundo distópico estás creando un entorno completamente separado. Hay una especie de presunción en la que tienes que decir: 'Está bien, entonces todo el mundo acepta esto, ¿no? ¿Nadie está un poco indignado de que esta sea la estructura? Esa es la norma, está bien'", reflexionó Evans.

No obstante, más allá de su desconcierto inicial, Evans elogió la visión del director Bong Joon-ho.



"Bong es un visionario. Cuando trabajas con alguien que sabe exactamente lo que quiere, incluso si no es exactamente cómo tú lo visualizas, eso genera confianza; como actor, eso es lo más importante, el poder confiar en el director", añadió.



(Lea más: Video: viajó más de 2.000 km para ver a Messi y en el estadio supo que no iba a jugar).



El actor destacó la importancia de la confianza en la colaboración creativa. "Estaba convencido de su visión y yo decía 'Genial. Si me pides que salte, yo diré: '¿Cuán alto?'", concluyó Evans, subrayando la sólida relación de trabajo que compartió con Bong Joon-ho en la producción de 'Snowpiercer'.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

Más noticias