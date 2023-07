El registrador Alexander Vega salió al paso de los señalamientos que ha realizado el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Armando Novoa, acerca de las decisiones que tomó Vega, cuando era presidente del CNE, ante la presunta financiación de la campaña presidencial del candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga en el 2014 por parte de la constructora Odebrecht.



Novoa le dijo el pasado martes a EL TIEMPO que Vega "es cómplice de una operación de ocultamiento de varios delitos que investiga en la actualidad la Fiscalía. Eso debería dar lugar para que se abran las investigaciones penales del caso. Lo paradójico en ese momento es que se absolvieron las campañas y el único que quedó con una investigación en curso fui yo por decir que había que seguir adelante con ellas. Ahora el tiempo nos da la razón de que teníamos argumentos para sostenernos en esa tesis".

El exmagistrado Novoa se refiere a la presunta financiación irregular de las campañas de Juan Manuel Santos y de Zuluaga. La investigación de la campaña de Santos le correspondió a Novoa y la de Zuluaga a Carlos Camargo, quien es el actual Defensor del Pueblo.



Tras los audios en los que Óscar Iván Zuluaga estaría aceptando la entrada de dineros irregulares, Novoa se refirió al tema.

¿Qué dice Alexander Vega?

El actual Registrador Alexander Vega afirma que no hubo un pacto para dejar "en tablas" las investigaciones por la presunta financiación irregular de las campañas.



No existió pacto, ni compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación.

En un comunicado de cuatro párrafos, Vega afirmó que "no existió pacto, ni compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación".



Vega también señaló que no fue ponente de ninguna de las dos investigaciones y que al momento en que la sala plena del CNE tomó las decisiones no era presidente de la corporación.



Finalmente, el actual Registrador aseveró que sus actuaciones siempre estuvieron en el marco de la ley.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS