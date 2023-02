El pasado 10 de febrero se dio a conocer la querella interpuesta contra Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido como Anuel AA, por presunta violencia doméstica. Sin embargo, las autoridades del Departamento de Justicia en Puerto Rico han dado a conocer que no se radicarán cargos contra el cantante.

Según el diario ‘El país’, en un comunicado de prensa los entes oficiales encargados expresaron lo siguiente:



“Tras realizar la investigación correspondiente, la fiscal Kechia M. Díaz Aponte concluyó que no existen elementos de delito para presentar cargos en el presente caso. No obstante, se instó a la parte perjudicada a solicitar una Orden de Protección”.



La Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Carolina revisó la demanda que fue puesta por la ex pareja del artista conocida como Astrid Cuevas, quien es la madre de su hijo Pablo Anuel de 9 años, en la que alega que había recibido constantes llamadas telefónicas de Anuel AA amenazándola de muerte.

Tras la polémica, varios medios de comunicación han recordado que esta no es la primera acusación que el boricua recibe en su contra, pues el pasado Cuevas había señalado ante el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico que era “un padre irresponsable y ausente”.



Cuando se reveló información sobre la denuncia, las autoridades tuvieron que ofrecer declaraciones públicas, pues los medios habían sido muy insistentes para tener información sobre el caso.



“Ante las múltiples solicitudes de confirmación por parte de los medios sobre las alegaciones de una querella por violencia doméstica contra Emmanuel Gazmey, se confirma la existencia de tal querella. Por tratarse de un caso de violencia doméstica, la Policía de Puerto Rico no ofrece detalles adicionales", comentaron en ese momento.



En los medios nacionales circula el rumor, de que el intérprete de ‘Sola’ se molestó con Cuevas luego de que viera en redes sociales un video se su hijo con unas pestañas postizas. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

