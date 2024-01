Nintendo da fecha del cierre de los servicios online para Nintendo 3DS y Wii U

Triste noticia para los que hacen uso de las consolas de Nintendo 3DS y Wii U, a través de X, la empresa de videojuegos japonesa dio a conocer que se dejará de prestar los servicios online en las próximas semanas.

Según el comunicado, desde el 8 de abril las funciones que requieren comunicación en línea ya no estarán disponibles: “A partir del 08-04, el juego en línea y otras funciones que requieran la comunicación en línea dejarán de estar disponibles para los programas de Nintendo 3DS y Wii U. Gracias por vuestro continuo apoyo a nuestros productos”, dice Nintendo en X.



En la página web, se añade que “el juego cooperativo en línea, las clasificaciones en internet y la distribución de datos”, son otras funciones que desaparecerán.

Servicios online para Wii U y Nintendo 3DS se deshabilitarán

En el mismo texto, agregan que, si el usuario llega a notar que estas tareas presentan inconvenientes previamente a la fecha dicha, estaría relacionado con la decisión de deshabilitarlas antes de lo planeado.



No obstante, los ‘gamers’ aún podrán jugar sin conexión cuando los servicios en línea dejen de estar disponibles.



Se resalta que el Banco de Pokémon, de servicio en línea, seguirá disponible un tiempo más, con la intención de que los usuarios puedan transferir los datos a consolas más actualizadas.



Cabe recordar que Nintendo 3DS se lanzó al mercado a inicios del 2011, permitiéndole a los jugadores disfrutar de gráficos 3D estereoscópicos sin usar de gafas especiales.



Por su parte, Wii U fue lanzado el día 18 de noviembre de 2012 en Norteamérica y era la primera consola de la octava generación que competía directamente con PlayStation 4 y Xbox One.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

