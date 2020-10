En cuna de oro: el 'top' de los niños más ricos del mundo

Instagram:@Kimkardashian

North, Saint, Chicago y Psalm West



Edades: 7, 4, 2 años y 17 meses, respectivamente.



Capital: 40 millones de dólares (151 mil millones de pesos colombianos), según el listado Rich Kids 2020 elaborado por 'Electric Ride on Cards'.



La socialité Kim Kardashian y su esposo Kanye West son conocidos por no escatimar en gastos cuando se trata de llevar una vida lujosa. Por eso no sorprende que sus cuatro hijos tengan en total 40 millones de dólares mediante un fideicomiso. En ‘plata blanca’, cada uno podría gozar de 37 mil millones de pesos, una cifra curiosa si se tiene en cuenta que el último hijo de la pareja apenas es un bebé.