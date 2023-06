"La selva tiene su energía su mística". Con estas palabras el periodista de Noticias Caracol, César Chaparro, inicia su relato sobre lo que vivió mientras acompañaba a la Operación Esperzanza, en la que Fuerzas Militares e integrantes de la Guardia Indígena trabajaron en conjunto para hallar a cuatro niños que sobrevivieron milagrosamente al accidente de la avioneta en la que viajaban con su madre, y luego, a 39 días perdidos en la selva del Guaviare.



Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses, son los protagonistas de esta historia asombrosa.

Por su parte Chaparro, quien cumplía con su labor informativa desde el lugar, contó que vivió en carne propia sucesos particulares que le hicieron creer en la magia de la selva.



Uno de los eventos que presenció y del que le habían advertido los militares era la aparición de una supuesta bruja.



"En las noches decían los comandos que aparecía una bruja y lo que hacía era dormir a las personas que estaban en ese campamento para atacar a un hombre", dijo.



Chaparro cuenta que él y sus compañeros estaban dormidos cuando entre las tres y cuatro de la mañana escuchó un sonido particular. Un 'jijiji', "como el de las películas de terror", apuntó en un video.



"Esa noche, mientras estábamos grabando, un comando me dijo 'si a usted se le llega a aparecer la bruja, lo único que tiene que hacer es quedarse callado, quieto, darse la bendición y rezar un padre nuestro'", recordó.



"Yo lo que hice fue rezar, porque no sabía si la bruja me iba a atacar a mí o yo estaba soñando, o si el grupo estaba dormido. Fue un momento de mucho susto", dijo Chaparro a Noticias Caracol.

Aunque no ocurrió nada más, el periodista tenía en mente los relatos de los comandos, quienes previamente le habían descrito cómo eran las apariciones.



"Físicamente no la ven, lo que ellos dicen es que sienten una presión en el pecho y como si les respirara al lado del cuello o de la nuca. Es una presión que no los deja gritar, ni respirar", afirma el comunicador.

El duende del que se habló

Chaparro, que estuvo acompañando al grupo de búsqueda, también escuchó lo que decían las comunidades indígenas sobre la posible presencia de un duende, que podía tener a los niños.



"El duende de la selva, es para ellos un ser muy importante. Ellos se hacían a un lado y empezaban a hacer ese rito para comunicarse con los duendes", explicó.



Asismo, confimó lo del camino con bebidas alcoholicas que le hicieron el duende hasta el río, porque decían que era lo que les estaba pidiendo.



"Todo lo que ellos hacían era sumamente respetado y apoyado tanto por los militares como por nosotros, porque los mismos indígenas nos explicaron que estábamos como inquilinos en una casa, en una gran casa y que todo teníamos que respetarlo", dijo.

