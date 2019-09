Los niños estrellas del cine y la televisión que quedaron en el olvido

ABC - Instagram: @fredsavage

Fred Savage no se ha alejado del todo del escenario, sin embargo, siempre será recordado por su papel protagónico en la serie ‘Los años maravillosos’ (1998). Encarnó a Kevin Arnold de 1988 a 1992 y adquirió prestigio como uno de los actores infantiles más prolíficos. En su adolescencia participó en modestas producciones como ‘No one would tell’ y ‘The rules of attraction’.



Tuvo pequeñas apariciones en series de televisión y, de a poco, se posicionó ‘del otro lado’ de las cámaras: ha dirigido más de una veintena de películas y episodios de series. Su último gran trabajo, evocando la nostalgia, fue en ‘Once upon a Deadpool’ (2018), actuando como él mismo.