Niños buscan exonerar a mujer que fue acusada de 'bruja' en el siglo XVII

El nombre de Elizabeth Johnson, quien fue declarada bruja durante los infames juicios de brujas de Salem, en 1693, podrá ser exonerado, tres siglos más tarde, gracias a un proyecto de ley de la legislatura de Massachusetts, EE. UU., impulsado por niños.



Johnson tenía 22 años y fue una de las docenas de mujeres víctimas de la histeria de los juicios de brujas, que comenzaron en 1692, durante los cuales 19 personas de Salem y pueblos vecinos fueron ahorcadas, de acuerdo con el diario 'The Boston Globe', acusados de 'delitos' relacionados con brujería.



Johnson fue condenada a muerte hacia el final de los juicios, pero logró salvarse de ese castigo gracias al entonces gobernador William Phips. Y, aunque en 1711, el estado indultó oficialmente a más de 20 personas por sus presuntos delitos, la mujer no fue incluida en ese grupo, lo que significa que, aunque no fue asesinada, sí vivió toda su vida catalogada como una bruja.



"No sabemos por qué en todos estos esfuerzos por perdonar a las mujeres condenadas por brujería y que nunca fueron condenadas a muerte, Elizabeth nunca fue incluida", dijo al diario Emerson Baker, profesor de historia en la Universidad Estatal de Salem.



"A los ojos de la ley, técnicamente su condena sigue en pie", indicó.

"En enero de 1692 se inició en la localidad de Salem, en Massachusetts, el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería", explica National Geographic. Foto: iStock

Sin embargo, eso podría cambiar con un proyecto de ley presentado en febrero de 2021. La iniciativa, que limpiaría su nombre 328 años después de que fue condenada, fue presentado por la senadora Diana DiZoglio, que representa el pueblo de North Andover (Massachusetts).



Si el proyecto prospera, agregaría a Johnson a una lista de residentes condenados en los juicios por brujería y exonerados por el estado.

Los juicios del siglo XVII

Cuando los juicios por brujería comenzaron en Salem, también se extendieron a otras ciudades vecinas. Pero se salieron de control en Andover después de que una mujer se enfermara y fuera acusada de practicar brujería.



Cuando la histeria disminuyó, 45 personas solo en Andover habían sido arrestadas. De hecho, la familia extensa de Johnson fue el epicentro de las condenas: 28 miembros, incluida su madre, fueron acusados, agrega 'The Boston Globe'.



"Se arrestó a más personas en Andover que en cualquier otra ciudad, incluida Salem Village", dijo al diario el historiador Richard Hite, que ha estudiado ampliamente los juicios en Andover.



En cuando a Johnson, de acuerdo con Baker, se sabe muy poco de su vida, solo se conoce que vivía en un rincón de Andover, que ahora forma parte de North Andover.



"Era una mujer joven. Nunca se casó y nunca tuvo hijos. Ni siquiera estamos totalmente seguros de cuándo murió", agregó.



Además, no está claro por qué Johnson nunca fue indultada. Ella solicitó la exoneración a un tribunal de Massachusetts en 1712, pero la solicitud nunca fue escuchada.



Fue excluida incluso de una resolución legislativa, en 1957, que absolvió a una persona y en 2001 la gobernadora Jane Swift agregó cinco nombres más, pero nuevamente no incluyó a Johnson.





La difícil situación de esta mujer es conocida solo por los historiadores más asiduos, pero los autores originales de la resolución actual que limpiaría su nombre son niños de 13 y 14 años, destaca además 'The Boston Globe'.



Las clases de historia de octavo grado de la escuela intermedia Carrie LaPierre en North Andover investigaron a Johnson para un proyecto de participación cívica y después de que se enteraran de su caso, en 2019, iniciaron la gestión que desembocó en el proyecto de ley, que ya tuvo una audiencia pública el pasado julio.

