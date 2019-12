¿Se parecen? El hoy de niños actores Vs. su faceta adulta en películas

Redes sociales - Walt Disney Pictures

La película 'Mi encuentro conmigo' (2000) conmovió a miles de espectadores alrededor del mundo. En la producción el adulto Russ Duritz, interpretado por Bruce Willis (der), se confronta con su faceta de niño, encarnada por Spencer Breslin (izq), para enderezar el rumbo de su caótica vida.



Breslin fue uno de los niños actores 'de moda' en Hollywood y participó durante esta etapa de su vida en películas como 'The Cat in the Hat' (2003), 'Zoom' (2006) y 'The Happening' (2008). En la actualidad ha aparecido en episodios de series de televisión.





Willis no necesita mucha presentación: ha protagonizado más de una veintena de películas desde los años 80 que le han valido un sinnúmero de reconocimientos como un Globo de Oro, un premio People Choice y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.