Jackson, el niño venezolano que conmovió a Colombia en 'La voz kids'

Este miércoles el 'Caracol Televisión' estrenó la quinta temporada de 'La voz kids', la apuesta del canal para su franja 'prime', en la que niños hasta los 15 años competirán por ser convertirse en la próxima estrella de la música en Colombia.



El capítulo de este miércoles llenó de emoción a los televidentes por cuenta de Jackson, un pequeño venezolano de 11 años que 'descrestó' a todos con su talento y, además. conmovió al país con su historia de vida.



(Lea también: ¿Quién es la pareja de Natalia Jiménez, jurado de ‘La Voz Kids'?).

Jackson llegó al 'diamante' de 'La voz kids' acompañado de su madrina, la mujer que lo adoptó y quien lo ha ayudado en la música.

Yo, en mi mente, decía: ‘Algún día tengo que ir a ‘La voz kids' y ahora es donde me encuentro FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la mujer, quien tiene un local comercial, un día el niño llegó al establecimiento y le pidió que le permitiera cantar, dejándola gratamente sorprendida. Con el paso del tiempo, Jackson siguió frecuentando el lugar y, con permiso de su padre, la mujer le pagó un profesor para que aprendiera a leer.



(De interés: La voz kids: estos son los premios se entregarán a los ganadores).



Desde entonces, tienen una relación muy cercana, pues ella lo quiere como si fuera uno de sus hijos.



Más allá, de este claro ejemplo de bondad, Jackson sorprendió a los jurados con su presentación, tras interpretar 'Mi salón está de fiesta'. De hecho, Natalia Jiménez y Andrés Cepeda voltearon sus sillas.

Presentación Jackson 'La voz kids' 2021 Presentación Jackson 'La voz kids' 2021 Presentación Jackson. Foto: Caracol Televisión

Cuando uno de los jurados le preguntó por su lugar de origen, Jackson respondió que de Venezuela y, de inmediato, empezó a llorar.



(Además: ‘Me van a echar la madre los productores’: Hassam habla de MasterChef).



Ante las tiernas lágrimas del pequeño, Natalia se acercó para consolarlo y preguntarle el motivo de su llanto.



El niño, con la voz entrecortada, le explicó que él vivía en las calles y que siempre había soñado con estar en ese escenario.

Aquí siempre hay un espacio para cumplir sueños FACEBOOK

TWITTER

“Como son las cosas. Yo, en mi mente, decía: ‘Algún día tengo que ir a ‘La voz kids'' y ahora es donde me encuentro”, manifestó.



Ante las palabras del menor, Natalia lo reconfortó y le aseguró que no existe nacionalidad para cumplir los sueños, recordándole que ella también es una extranjera en Colombia.



(Siga leyendo: Laura Acuña: ‘Mis hijos no saben que tienen mamá famosa’).



“Yo quiero que sepas que aquí no importa de dónde vengas. No importa si vienes de la calle; no importa si vienes de otro país, como yo; no importa si vienes de una situación desagradable o difícil. Aquí siempre hay un espacio para cumplir sueños”.



Idea con la que concordó Andrés Cepeda, director del equipo por el que finalmente se decidió el pequeño.



Pero antes de elegir a Andrés Cepeda, Jackson le dedicó una imitación de Diomedes Díaz a Natalia. Interpretó 'a cappella' una estrofa de 'Tu eres a reina', sorprendiendo a todos con su actuación.

Más noticias



Tendencias EL TIEMPO