“La buena noticia es que su hijo no tiene leucemia”, así inició su relato Laura Donovan, madre de Johnny, un bebé que estaba preocupando a los médicos, quienes por la palidez de él no descartaron la posibilidad de que tuviera cáncer en la sangre.



Por fortuna, los pediatras identificaron que su aspecto físico no se debía a ninguna enfermedad, sino más bien a que estaba tomando demasiada leche de vaca.

Laura Donovan contó al medio ‘Insider’ la experiencia que vivió con su hijo de dos años.



“Durante un chequeo reciente, el médico expresó su gran preocupación por la tez pálida de Johnny”, dijo Laura. La mujer siempre le atribuyó su aspecto físico a vivir en el noroeste del Pacífico y a “ser el producto de dos padres muy irlandeses”.



Sin embargo, el doctor no veía normal que el niño fuera tan pálido y temía que tuviera leucemia, enfermedad que sorprendió a la familia, pues ellos no veían que el bebé de dos años estuviera tan mal.

(Siga leyendo: Foto: nació bebé con cola de casi seis centímetros; médicos se sorprendieron).

Facebook Twitter Linkedin

Johnny tenía una anemia severa. Foto: iStock

Después de realizarle varios estudios, todo apuntaba a que tenía deficiencia de hierro. De hecho, el primer diagnóstico concluía que Johnny tenía una anemia severa y que había desarrollado un soplo cardíaco.



“Su nivel de hemoglobina estaba entre 4,5 y 5,6; el rango normal para un niño de 2 años era de 10,9 a 15”, explicó Laura al medio ‘Insider’.



¿La razón? Resulta que Johnny estaba bebiendo un litro de leche por día y lo recomendable para un niño de dos años es tomar alrededor de 480 ml y 720 ml. Es decir, que el bebé estaba tomando casi el doble de la cantidad recomendada.

(Lea también: Mujer quedó tetrapléjica tras realizar un clavado en una piscina).

El exceso de leche no estaba permitiendo que el hijo de Laura pudiera absorber el hierro con facilidad, por esto, el niño estaba sintiendo agotamiento, irritabilidad, latidos cardíacos acelerados, falta de apetito, dificultad para respirar y mareos.



Como era de suponerse, los doctores le realizaron a Johnny una transfusión de sangre y estuvo tomando suplementos de hierro.

¿El exceso de leche es malo?

Sospeché que bebía demasiada leche, lo que lo estaba llenando, pero no me di cuenta de que la ingesta excesiva podría causar tanto daño FACEBOOK

TWITTER

Todo en exceso es malo. Laura aprovechó la ocasión en el medio ‘Insider’ para hablar sobre el exceso de leche y lo contraproducente que puede llegar a ser.



"La mayoría de los padres no saben que demasiada leche puede ser un problema. Sospeché que bebía demasiada leche, lo que lo estaba llenando, pero no me di cuenta de que la ingesta excesiva podría causar tanto daño”, dijo la mujer.



Y agregó: “Efectivamente, siempre estaba de mal humor, nunca parecía estar bien descansado y tenía crisis casi constantes. Pensé que tal vez acababa de comenzar los terribles dos años antes de lo previsto, o que se estaba convirtiendo en un niño pequeño demasiado mimado, o que él también estaba en el espectro del autismo”.

(Además: Mexicano se hace viral al mostrar cómo descarga barcos llenos de pescado).

Facebook Twitter Linkedin

La mayoría de los padres no saben que demasiada leche puede ser un problema. Foto: iStock

Por primera vez en su pequeña vida, siento que finalmente estoy conociendo al verdadero Johnny FACEBOOK

TWITTER

La mujer, además, aseguró que el hematólogo de Johnny les dijo que cada cuerpo es distinto y las reacciones a las recuperaciones también.



Y aunque para Johnny fue una época difícil, el niño se recuperó del soplo cardíaco y la anemia en un mes y medio.



“Ahora tiene la voluntad y la energía para comer, sonríe a todos los que ve y se despierta hablando ansiosamente con sus animales de peluche, un marcado contraste con cuando comenzaba y terminaba sus días llorando. Por primera vez en su pequeña vida, siento que finalmente estoy conociendo al verdadero Johnny”, finalizó Laura.

Más noticias

Joven le pide a su profesor reprogramar un examen para ver partido de España

Joven 'adicta' al bronceo termina con cáncer de piel: 'Me arrepiento'

Abuela confundió a un villano de Star Wars con un santo y le rezó por 15 años

Tendencias EL TIEMPO