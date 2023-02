Un niño de 8 años se ha vuelto viral en TikTok al ser mordido por un tiburón mientras pescaba con su padre y un amigo de él. El pequeño se llama Manni Alam y se encontraba en la isla Lady Musgrave en la Gran Barrera de Coral, al norte de Brisbane, de acuerdo con ‘Mirror’.

El corto clip fue publicado por la cuenta @huntmaster.io se puede ver al joven con un traje de neopreno al lado de un bote, mostrando con orgullo lo que había podido pescar. Según el mismo medio, se trataba de una trucha de coral. Cuando de repente salió debajo del bote un tiburón y lo muerde en el área del pecho.



El video termina cuando el tiburón salió del agua. Esta grabación se ha vuelto viral y los internautas se han preguntado si el niño está bien. Su padre, Radwan, confirmó en TikTok que su hijo estaba bien y que no tenía ninguna herida.



“Se sintió como un pequeño mordisco, un poco en el pecho, pero eso es todo. Atrapé esta enorme trucha y solo quería presumir en TikTok. Así que me metí en el agua y estaba sosteniendo la trucha, pero luego el tiburón me atacó”, le comentó el pequeño a un noticiero local.



Asimismo, el padre del menor indicó que este tipo de ataques son muy comunes cuando se está buceando y agradeció que no le pasara nada a su hijo. “Solo quería mostrarme la hermosa trucha de coral que acababa de pescar, pero mientras estaba filmando, este tiburón simplemente se abalanzó sobre él… y hombre, vive para contarlo. .”, comentó Radwan.



Los internautas han quedado impresionados con lo bien que el niño manejó la situación, pues pareciera que no le hubiera importado. En redes sociales, el video ha acumulado más de 17 millones de reproducciones y miles de comentarios.



“El tiburón: Oye, eso era mío”, “Si su mano todavía estuviera en el agua durante otros 5 segundos, probablemente se habría comido lmao”, “Entonces... ¿vamos a pasar por alto la mordedura de tiburón?”, “Hermano casi es comido por un tiburón y está sosteniendo un pez como si nada hubiera pasado”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

