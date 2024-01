Video: niño se emociona al enterarse que puede ser el donante de su hermana con cáncer

En las últimas semanas se hizo viral un enternecedor video en redes sociales en el que un niño, llamado Caden, salta de la emoción al enterarse que puede donarle células madres a su hermanita Josie, que sufre de leucemia linfocítica aguda.



(Lea también: Alimentos para niños en tratamiento contra la leucemia, según expertos).

“Uno de ustedes es donante perfecto, el otro es un 5/10” dice en el video el padre, hablando de la compatibilidad de su hija con sus hermanos, mientras Caden y Kinley, los hermanos, esperan ansiosos el anuncio.



“Kinley, tú eres el 5 de 10”, le dice el padre a su hija, información con la que Caden, de apenas seis años, dedujo que él era el donante perfecto, y celebró alzando sus brazos por los aires y saltando por la habitación en señal de felicidad por ser el “héroe de su hermana”.



(Puede interesarle: Niña de 'La Voz Kids' conmovió a los jurados, su mamá sobrevivió a un cáncer terminal).



Después, se acercó a la camilla de Josie y le dio un tierno abrazo, emocionado por la posibilidad de salvar su vida.



“Caden, ¡por favor salva a Josie!”, se puede escuchar a Kinley, su hermana, decirle al niño al final del video, a lo que él responde alegremente “¡Eso haré!”.

Y bien, el pasado 26 de enero, Caden pasó exitosamente por el procedimiento para donarle células madre a su hermanita. “Si yo puedo hacerlo, tú también puedes”, dice Caden desde su camilla, motivando a los seguidores de la cuenta a registrarse en bethematch.com y donar.

Algunos cibernautas criticaron a los padres en los comentarios del video por hacer de sus hijos “un banco de órganos”. Sin embargo, una investigación al respecto aclara que este no es el caso y que los doctores dictaminaron que era un procedimiento seguro. Por ende, para la mayoría de personas se trató de un video enternecedor y conmovedor.



(De interés: Informe anual: aumentan casos de cáncer en pacientes jóvenes en Estados Unidos).



Este 30 de enero, la familia de Josie anunció en redes sociales que el trasplante está yendo como se esperaba, sin embargo, desafortunadamente, ella ha dejado de comer y de caminar. Por esto, motivan a sus seguidores a donar en su página de Go Fund Me, https://gofund.me/f5771c22.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

