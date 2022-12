En TikTok se ha vuelto viral un video de un niño que se desmaya de la envidia al ver el regalo que recibió su compañero de escuela. En el clip se puede ver a dos pequeños en un colegio de Estados Unidos y al parecer estaban haciendo una actividad en la que abrían sus regalos de navidad en el salón de clases.

En el corto clip, el cual fue compartido por Madina Chapman en TikTok, se puede apreciar que uno de los pequeños recibe una tarjeta de 50 dólares para el juego de Roblox como regalo, algo que en su momento lo llena de alegría, pues era lo que él había pedido.



Sin embargo, su felicidad no dura mucho, pues al voltear a ver a su compañero que había recibido un PS5 y un videojuego para disfrutar en estas fiestas, se desmaya. Este regalo no solo sorprendió al niño que se desmayó, sino también al pequeño que lo recibió pues se preguntó: “¿Cómo obtuve una PS5?”



(No deje de leer: Johnny Depp donará el dinero recibido por juicio contra Amber Heard: ¿cuánto es?).



El clip hasta el momento ha acumulado 13.3 millones de reproducciones, más de un millón de me gusta y miles de comentarios.

“En mis tiempos me regalaban un rompecabezas”, “Lo que me regalan vs lo que le regalaron a mi hermano mayor”, “Se lo que se siente”, “Banda eso me pasó a mí fue parecido pero con otro tipos de cosas pero se siente bien feo, pero hay que conformarse con lo que hay si quieres algo así es”, son algunos de los comentarios de los internautas.



(No deje de leer: En video: tierno momento en que mascota de Jhonny Rivera 'canta' los villancicos).



Al ver la gran cantidad de reacciones que generó su video, Chapman explicó que su trabajo le permitió bendecir a más de 125 estudiantes para la navidad de este año. Asimismo, comentó que los niños recibieron el regalo que pidieron en su carta para Papá Noel, sin importar que esté fuera muy grande, pequeño, caro o barato.



Además, aclaró que los regalos no era lo más importante, sino poder darles a estos niños un momento de alegría que nunca olvidarán.

