Hace unos días fue tendencia en redes sociales el video de un niño pidiendo como deseo de Navidad ver a su padre de nuevo y poderlo abrazar.



El clip fue publicado por Rubén Cervantes, quien está a cargo de a fundación ‘Rubén y sus héroes sin capa’, que se dedica al apoyo de niños de escasos recursos.

En poco tiempo reunió cerca de 30 millones de visualizaciones y principalmente conmovió la ternura de Lupito, quien le dijo al camarógrafo que, según su mamá, Santa no le llevaba regalos porque no podía encontrar su casa. “Por eso mi papá tampoco volvió”, añade el pequeño, cuando la realidad es que ya tiene otra familia.



“Papá, ¿puedes venir en Navidad para darme un abrazo y luego ya te vas con tus otros hijos?”, pide en medio de lágrimas.

@rubencerquinz LUPITO MANDA MENSAJE DE NAVIDAD A LOS PAPÁS QUE NO VEN A SUS HIJOS ♬ A thousand years - Zeus

La frase pronunciada por Lupito conmovió a los internautas, quienes no tardaron en hacerse sentir y decidieron enviarle regalos al pequeño hasta México.



En un clip compartido por medios de comunicación se le ve disfrutando de todo tipo de juguetes, mientras los presentadores le dicen las palabras: “Santa Claus encontró tu dirección. Tú no estás solo, muchos deseamos lo mismo que tú. Y no estás solo”.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS