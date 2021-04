Niño que juega con leopardo se hace viral

Una visita al zoológico generalmente deja fotos y videos memorables, pero la escena que protagonizó un pequeño niño llamó la atención de los internautas y generó miles de comentarios en TikTok. En la plataforma china circulan videos curiosos, pero no todos los días se ve cómo un leopardo interactúa a través del vidrio con un niño pequeño.

Con la inocencia que caracteriza a los menores, y sin importarle mucho el tamaño o ferocidad del animal, el niño se acerca lo suficiente para jugar a través del vidrio que los separaba. El pequeño empieza a deslizar sus manos, hasta ahí todo ‘normal’, pero lo curioso es que el leopardo comienza a imitar los movimientos y seguir el juego.



Muchos de los visitantes del zoológico suelen ver los animales de lejos, más si se trata de animales salvajes o de gran tamaño. De igual forma, no es común que los animales que se encuentran en estos lugares interactúen con las personas que concurren a observarlos, se mantienen más bien al margen de los visitantes.



La valentía del menor, así como la naturalidad con la que se acerca y juega con el leopardo, han sido blanco de comentarios en la red social china, pues el video cuenta con más de mil comentarios y un poco más de once mil reproducciones.



La pieza audiovisual va acompañada con una canción que hace juego con la dinámica del pequeño niño y su nuevo ‘compañero’ de baile. Fue la madre del menor quien capturó la particular escena publicada en la cuenta de TikTok @funnyanimal9.



Los zoológicos son lugares creados artificialmente por lo seres humanos para mantener y exhibir animales exóticos o no domésticos, pero el debate sobre su existencia, el cautiverio, sacarlos de su hábitat natural solo para ser exhibidos y, de alguna manera, ‘divertir’ a los visitantes, está lejos de acabar. Los críticos aseguran que, contrario a la idea de enseñar a cuidar y respetar a los animales, los zoológicos enseñan a perpetuar la idea de que los animales pueden estar encerrados para nuestro propio beneficio.



En su defensa, estos lugares dicen salvar a las especies en peligro de extinción, protegiendo sus hábitats y luchando contra los peligros que los amenazan. Además, muchos de los animales que viven en los zoológicos son animales nacidos en cautiverio o rescatados una situación de maltrato y muchas especies en peligro de extinción sobreviven gracias a su cría en cautiverio, dicen los defensores de estos lugares.





