La increíble historia de Elijah Muhammad, un menor de trece años de edad, ha sorprendido a muchas personas alrededor del mundo, pues a su corta edad ya terminó su carrera universitaria en Oklahoma City Community College y es licenciado en informática y ciberseguridad, además acumula decenas de premios y reconocimientos.

Muhammad es considerado como el afroamericano más joven en terminar sus estudios profesionales en Estados Unidos. Pese a ser llamado ‘el niño prodigio’ asegura que por más logros que haya obtenido, aún le gusta salir a nadar, jugar con sus amigos y divertirse.

También puede leer: Yina Calderón cree que demonio la acosa y buscó a padre 'Chucho': 'Salí de mi alma'

“Tengo 10 certificaciones de IBM a través de Course Zero. Tengo una certificación de Google IT. Tengo cuatro diplomas del Oklahoma City Community College”, dijo en una entrevista al canal de televisión Koco 5.



De igual forma, agregó: “no comprendí realmente todo el impacto que tenía hasta que mi padre me lo explicó todo y me dijo: ‘Realmente estás haciendo esto. Eres el más joven en hacerlo’”.

La hermana del menor, Shania Muhammad que tiene quince años de edad, asegura: “es la persona más inteligente que conozco, e independientemente de si es mayor o no, es como si nunca hubiera visto nada como él”. Shania, a su corta edad, ya es egresada de la Universidad de Langston.

Le puede interesar: ¿Multiverso en Cartagena? Dos Michael Jackson se enfrentan en baile en las calles

El padre de los jóvenes aseguró que sus hijos compiten entre sí, de manera constante, afirmando al portal Oklahoma’s News 4: “cuando él ve a su hermana conseguir ciertas cosas, piensa yo soy el siguiente y puedo hacerlo”.



Elijah Muhammad está matriculado en la Universidad Estatal de Ohio, donde actualmente estudia para obtener una licenciatura en ciberseguridad y ciencias forenses.

Líder ultraderechista sentenciado a 18 años de cárcel en EE.UU. por asalto al Capitolio

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Descubra cuáles son los animales más peligrosos del Amazonas

Diomedes Díaz: las historias de supuestos hechos paranormales que han rodeado su muerte

Joven se vengó de su novio infiel haciéndole creer que se iban de vacaciones a Dubái