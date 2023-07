En el Club Deportivo de Artes Marciales Chongde Juying, en la ciudad de Qingdao, en China ocurrió una tragedia hace algunos días.Un niño que acababa de inscribirse para recibir clases de artes marciales en ese club, falleció de recibir múltiples golpes de parte de su instructor.

Días antes del suceso, los padres del niño habían decidido inscribirlo por un año para que recibiera estas clases, sin imaginar que su hijo perdería la vida.



El niño de ocho años perdió la vida, luego de recibir múltiples golpes por parte del instructor, a pesar de que le informó que se sentía mal.



Los padres del menor se enteraron de su fallecimiento, al recibir un vídeo en el que se veía al niño lleno de moretones, pálido y siendo golpeado por el instructor, además, en el vídeo se escucha a una mujer diciéndole al menor que si colapsaría por los golpes su madre no lo iría a recoger.



Tras desmayarse, el niño fue trasladado al Third People’s Hospital, cuando todavía tenía signos vitales, no obstante, después de 20 minutos el menor falleció.



Luego de que se confirmara la muerte del niño, la oficina de seguridad pública de Qingdao abrió investigación contra el club de artes marciales, el cual se había inaugurado hace pocas semanas y se capturó a los dueños del club y al entrenador bajo los cargos de daño intencional con resultado de muerte, según los medios locales.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

