Amor infinito: niño arriesgó su vida para llevar a su abuelo a vacunar

Los planes de vacunación en el mundo han visibilizado historias que han tocado el corazón de muchas personas. En México fue noticia, recientemente, un niño de apenas 10 años llamado Javier Alejandro García, quién el pasado 13 de marzo buscó por cielo y tierra la forma de llevar a su abuelo al centro de vacunación en el estado de Oaxaca.



Hasta el distrito San Isidro Monjas, en la ciudad de Santa Cruz Xoxocotlán, llevó el menor a su abuelo, a pesar de que el adulto mayor padece de púrpura trombocitopénica, enfermedad que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca por error a las plaquetas.



Por el padecimiento, el abuelo del pequeño sufre tremendos dolores al caminar desde hace años y por lo tanto era una misión complicada desplazarse desde su vivienda hasta el lugar de vacunación. Sin embargo, para su nieto nada era imposible. Lo subió a un coche de bebé y lo empujó por las empedradas y destapadas calles.



La historia fue conocida gracias a la periodista Paulina Ríos, quién en sus redes sociales compartió fotos y videos de cómo el menor llevaba a su abuelo al centro de vacunación.

"Los topes fueron muy pesados para mí, porque en uno casi se me cae mi abuelo. Pues hice todo lo posible y alcé la carriola, la alcé con todas mis fuerzas, no importaba que me saliera sangre, lo que fuera, yo amo mucho a mi abuelo. Alzo la carriola y que la empujo", narró el menor en entrevista.



La titánica tarea y la conmovedora travesía la realizó a Javier en compañía de su hermano menor, sin ayuda de ningún adulto. Al llegar al centro, unos policías los auxiliaron para ingresarlo.



La historia se viralizó de tal modo que, desde las redes sociales, se hizo una colecta para conseguirle una silla de ruedas al anciano.

