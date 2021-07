Lograr la inmortalidad como robot: el plan del niño físico de 11 años

Mas allá de la popular noticia de convertirse en físico a los 11 años de edad en apenas un año, y no tres como es lo común, Laurent Simons, el niño genio europeo, sigue sorprendiendo al mundo ahora con sus planes: lograr la vida eterna, la inmortalidad, como un cyborg, un robot.



Según reveló en su entrevista famosa con De Telegraaf de Bélgica, país donde obtuvo su título, su idea de la longevidad es algo que le apasiona. "No me importa ser el mas joven. Todo consiste en adquirir conocimientos", algo que se une con idea de lograr la inmortalidad. (Le puede interesar: Darcy Quinn llega a La FM tras dejar Caracol Radio)

El pequeño Laurent explicó su plan como un gran rompecabezas que debe ir armando pieza por pieza: "mi objetivo es sustituir partes del cuerpo por partes mecánicas. Quiero ser capaz de sustituir tantas partes del cuerpo como sea posible por piezas mecánicas. He trazado un camino para conseguirlo. Se puede ver como un gran rompecabezas”, explicó al diario.



De este modo, su idea de extender la vida mas allá del deterioro físico ha generado especial atención en la prensa y el mundo científico. De hecho, dice Laurent, ya tiene una ruta de estudios para lograr su plan: estudiar física cuántica en la misma universidad de Amberes, ubicada en Ostende, Bélgica.



En sus palabras, “dos cosas son importantes en un estudio de este tipo: adquirir conocimientos y aplicarlos” para ello, dice, "quiero trabajar con los mejores profesores del mundo, mirar dentro de sus cerebros y averiguar cómo piensan”.



Laurent Simons ya inició estudios de posgrado y luego del verano europeo comenzará su maestría y estudios en física cuántica.