El capitán de la Selección de Argentina, Lionel Messi, es admirado por miles de niños alrededor del mundo por lo que ha logrado en el fútbol. Muchos de estos pequeños también sueñan con poderlo conocer algún día o llegar a jugar como él.

El argentino se caracteriza por ser muy hábil en el campo de juego e, incluso, en su más reciente partido contra Croacia, en la semifinal del Mundial de Qatar 2022, fue felicitado por su gran actuación y por el gol que hizo.



En redes sociales se volvió viral un niño ecuatoriano que fabricó su propia camiseta de la selección albiceleste para apoyar desde lejos a su más grande ídolo. Se trata de Benjamín García, quien elaboró con una camiseta blanca y con unas hojas de papel la camiseta del equipo argentino.



En las imágenes se puede ver que el pequeño en papel elaboró el escudo, el nombre y el número de Messi. Estas fotografías enternecieron a los internautas y rápidamente se volvieron virales. El internet hizo su mágica y logró que las fotos fueran vistas por Gerónimo Momo Benavides, el ‘influencer’ y ex voz oficial de la selección Argentina en los estados de Qatar.

GRACIAS GENTE ENCONTRAMOS AL NIÑO! Se llama Benjamín, es de Cuenca y su ídolo es MESSI! Ahora antes de su cumpleaños vamos a hacerlo muy feliz! L@s buen@s somos más 🇪🇨❤️ pic.twitter.com/RqxsoD874i — Chobo Alvarez V. (@ChoboAlvarez) December 14, 2022

El hombre, conmovido con las imágenes, le solicitó a sus seguidores que lo ayudarán a encontrar al niño para regalarle la camiseta de Messi.“La pasión y el amor se expresan de muchas maneras. El niño creo que es de Ecuador, si fuera en Argentina le regaló una camiseta sin dudarlo. Pero si alguien de Ecuador lo conoce se la compro desde acá y se la hacemos llegar”, escribió.



El periodista deportivo ecuatoriano Chobo Álvarez se unió a la búsqueda y anunció en su cuenta de Twitter que había logrado identificar a Benjamín e, incluso, en una entrevista con ESPN Ecuador, el periodista le comentó al niño que estaban haciendo todo lo posible para que él pudiera tener la camisa antes del domingo para que pueda ver la final.



Benjamín espera que Messi sea campeón del mundo y aguarda por su camiseta, para reemplazar a la que él mismo hizo. Súmate a #SCEcuador EN VIVO por #ESPNenStarPlus junto a @gisellabuendia y a @choboalvarez desde Qatar. pic.twitter.com/32SqmwUc5R — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) December 15, 2022

Asimismo, la madre de Benjamín, Mayra Reyes, le contó al mismo medio que un día antes del partido entre Argentina y Croacia, su hijo le mostró que había fabricado la camisa de la selección albiceleste.



También, confesó que su hijo le había pedido de cumpleaños que le regalará la camiseta oficial de Lionel Messi. Entre los sueños del pequeño no solo está tener la camisa de la selección, sino poder algún día conocerlo en persona.

